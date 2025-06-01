American Airlines’tan 2026’ya Kadar 30 Yeni Uçak

American Airlines, uzun menzilli seyahatlerde konfor standartlarını yeniden şekillendiren Boeing 787-9 Dreamliner modelini resmi olarak tanıttı. Yenilenen uçak, özellikle iş seyahati yapan yolculara hitap eden Flagship Suite kabinleri ve modern iç tasarımıyla dikkat çekiyor. Yeni nesil Dreamliner, hem yer hizmetlerinde hem de uçuş boyunca sunulan ayrıcalıklarla yolcu deneyimini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.

Flagship Suite ile Premium Konfor

American Airlines’ın yeni Boeing 787-9 Dreamliner modelinin kalbinde, tamamen yeniden tasarlanan Flagship Suite koltuklar yer alıyor. Her bir uçakta 51 adet bulunan bu özel bölümler, yolculara maksimum konfor, gizlilik ve kullanım kolaylığı sunmak üzere tasarlandı. Her bir süitte bulunan kapılı oturma alanları, kişiye özel bir yaşam alanı sunarken, ilk kez tanıtılan “chaise longue” oturma seçeneği sayesinde yolcular tam anlamıyla uzanarak yolculuk yapabiliyor.

Yolculara, sıcaklık kontrolü sağlayan çift yüzlü yastık, yumuşak bir yorgan, rahat terlikler ve gürültü önleyici kulaklıklar gibi premium konfor ürünleri standart olarak sunuluyor. Ayrıca uçak içi depolama alanlarının genişletilmesiyle kişisel eşyaların kolayca erişilebilir olması sağlanıyor.

Uçuş Deneyimi Uçağa Binmeden Başlıyor

American Airlines

American Airlines, yolculara sunduğu premium deneyimi sadece uçakta sınırlı tutmuyor. Flagship Suite yolcuları, uçuştan önce havalimanında özel hizmetlerden faydalanabiliyor. Özel salonlarda dinlenme, öncelikli biniş ve kişiye özel hizmetlerle uçuş öncesi konfor en üst seviyeye taşınıyor.

Uçuş sırasında ise çok aşamalı gurme yemek servisi, seçkin şaraplarla tamamlanıyor. Ayrıca dünyaca ünlü cilt bakım uzmanı Joanna Vargas iş birliğiyle hazırlanan özel bakım kitleri, yolcuların uzun uçuşlarda bile kendilerini iyi hissetmeleri için tasarlandı.

Flagship Suite Preferred ile Ekstra Ayrıcalıklar

Uçağın ön bölümünde yer alan dört adet Flagship Suite Preferred koltuk, daha fazla lüks arayan yolcular için tasarlandı. Bu bölümlerde özel dokulu koyu renkli kumaş kaplamalar, bel destekli yastıklar, pelüş battaniyeler, konforlu pijamalar ve yatak pedi gibi ek ayrıcalıklar sunuluyor.

Premium Economy’de Yeni Dönem

American Airlines, sadece iş sınıfında değil, Premium Economy kabininde de yenilikçi adımlar attı. 32 koltuklu bu bölümde, gizlilik sağlayan baş destekleri, yarım ayak destekleri ve dahili su şişesi bölmeleri yer alıyor. Her koltukta kablosuz şarj ünitesi bulunması, teknolojiyi yakından takip eden yolcular için pratik çözümler sunuyor.

Amerikan Kültüründen İlham Alan Tasarım

Yeni Boeing 787-9 Dreamliner’ın iç tasarımı, American Airlines’ın köklü mirasını yansıtacak şekilde hazırlandı. Premium kabinlerde kullanılan kahverengi deri detaylar, Amerikan futbolu ve beyzbol eldivenlerinden ilham alarak nostaljik bir dokunuş sağlıyor. Halı desenlerinde ise şehir ışıklarının yukarıdan görünümü taklit edilerek, seyahat duygusu güçlendiriliyor.

Uçuş Programı ve Yeni Rotalar

İlk teslimatı Haziran 2025’te gerçekleşen Boeing 787-9 Dreamliner, ilk iç hat uçuşunu Chicago O’Hare ile Los Angeles arasında gerçekleştirecek. İlk uluslararası rota ise Chicago’dan Londra’ya olacak. Yaz aylarında Philadelphia-Londra ve Philadelphia-Zürih hatları da hizmete girecek. Kış döneminde ise Dallas/Fort Worth – Brisbane hattı ile Avustralya’ya ilk uçuşlar başlatılacak.

Filoya Yatırım ve Gelecek Planları

American Airlines, filosunu modernleştirme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. 2025 yılı içinde sekiz adet daha Boeing 787-9 teslim alınacak. Toplamda 30 uçaklık siparişin tamamlanmasıyla birlikte, uzun menzilli uçuşlardaki premium koltuk sayısı %45 artırılmış olacak.

Ayrıca, mevcut Boeing 777-300ER uçakları da 787-9 standartlarına uygun şekilde yenilenecek. İç hatlarda ise yeni Airbus A321XLR uçakları hizmete girecek. 2026 yılına kadar Advantage sadakat programı üyelerine uçuşlarda ücretsiz Wi-Fi sunulması planlanıyor.

American Airlines, Boeing 787-9 Dreamliner ile uzun menzilli uçuşlarda konforu, teknolojiyi ve hizmet kalitesini bir araya getirerek küresel havacılıkta yeni bir standart belirliyor. Flagship Suite kabinlerinden Premium Economy’ye kadar her detay, uluslararası yolcuların beklentilerini aşmak için titizlikle hazırlanmış durumda.