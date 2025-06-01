Singapur ve Özbekistan Arasında Direkt Uçuşlar Geri Dönüyor

Singapur ve Özbekistan, Asya’daki hava yolu bağlantılarını yeniden şekillendirecek önemli bir adım atıyor. Changi Havalimanı’nın liderliğinde başlatılan bu girişim, iki ülke arasında doğrudan uçuşların yeniden başlatılmasını amaçlıyor. Gelişen turizm potansiyeli ve artan iş seyahatleri sayesinde, bölgede kesintisiz ve hızlı ulaşım seçeneklerine olan talep hızla artıyor. Singapur’un uluslararası havacılıkta üstlendiği merkez rolü ve Özbekistan’ın Avrupa ile Asya arasındaki stratejik konumu, bu uçuş hattını daha da değerli hale getiriyor.

Yeni Uçuş Hattı Ekonomik ve Kültürel Bağları Güçlendirecek

Özbekistan’ın son yıllarda yükselen bir turizm destinasyonu haline gelmesi, hava yolu bağlantılarını da yeniden gündeme taşıdı. Tashkent Uluslararası Havalimanı, Avrupa ile Asya arasında önemli bir transit noktası olarak öne çıkarken, Singapur’un modern havalimanı altyapısı ve küresel ağı bu potansiyeli destekliyor. Doğrudan uçuşların yeniden başlamasıyla hem turizm gelirlerinin hem de ikili ticaret hacminin artması bekleniyor.

İki Ülke Havalimanları Stratejik İş Birliği İçinde

Changi Airport Group ve Özbekistan Havalimanları yetkilileri arasında yürütülen son görüşmeler, Singapur-Taşkent uçuşlarının yeniden başlatılması için karşılıklı kararlılığı ortaya koydu. Taraflar, operasyonel süreçler, pazarlama stratejileri ve düzenleyici prosedürler üzerinde ortak çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda, 2023 yılında imzalanan stratejik ortaklık anlaşmasıyla Changi Airports International, Tashkent Havalimanı’nın operasyonlarını iyileştirmeyi ve yeni altyapı projeleri geliştirmeyi hedefliyor.

Özbekistan Havayolları Uçuşlara Yeniden Hazırlanıyor

Daha önce haftada iki kez Singapur-Kuala Lumpur-Taşkent hattında sefer düzenleyen Uzbekistan Airways, 2019 yılında Singapur ayağını düşük yolcu talebi nedeniyle iptal etmişti. Ancak son dönemde Orta Asya’ya yönelik ilginin artması ve havacılık altyapısındaki gelişmelerle birlikte, doğrudan uçuşların yeniden başlaması için uygun ortam oluştu.

Küresel havacılık sektörü pandemiden önemli ölçüde etkilenmiş olsa da, Orta Asya’daki toparlanma dikkat çekici. Rus hava sahasının kapanması gibi jeopolitik gelişmeler, hava yolu şirketlerinin rotalarını yeniden şekillendirmesine neden oldu. Ayrıca bölgedeki deregülasyon süreci, yeni hava yolu firmalarının ortaya çıkmasına ve uçuş sıklıklarının artmasına zemin hazırladı.

Singapur’dan Orta Asya’ya Olan İlgi Artıyor

Sadece Özbekistan değil, bölgedeki diğer Orta Asya ülkeleriyle de doğrudan hava yolu bağlantılarının kurulması için görüşmeler yapılıyor. Bu gelişme, Orta Asya’nın transit ve turizm destinasyonu olarak artan önemine işaret ediyor. 2019’dan bu yana Güneydoğu Asya ile Özbekistan arasındaki yolcu trafiği iki katından fazla arttı. Taşkent’in Da Nang, Nha Trang, Phuket, Bangkok ve Kuala Lumpur gibi noktalara direkt uçuşları bulunurken, Singapur bağlantısı henüz aktif değil.

2024 yılında Tashkent Uluslararası Havalimanı’ndan geçen yolcu sayısı 8,7 milyonu aşarak, beş yıl öncesine kıyasla neredeyse iki katına çıktı. Bu artış, bölgedeki havacılık kapasitesinin genişlediğini ve destinasyon olarak cazibesinin yükseldiğini ortaya koyuyor.

Charter Seferler İlgi Gördü, Yeni Planlamalar Yolda

Singapur’dan Taşkent’e son dönemde düzenlenen charter seferleri büyük ilgi gördü. Bu başarı, 2025 yılında planlanan yeni charter uçuşlarıyla pekiştirilecek. Yüzlerce turistin taşınması hedeflenirken, bölgedeki tur operatörleri de artan talepten memnun. Özellikle Singapur’daki Orta Asya topluluğu ve kültürel bağlar da bu talebi destekliyor.

Uzun Vadeli Başarı İçin Transit Yolcular Kritik Rolde

Uzmanlara göre Singapur-Tashkent hattının sürdürülebilirliği, doğrudan seyahat eden yolcu sayısından çok transit yolculara bağlı olabilir. Güneydoğu Asya’daki farklı noktalara seyahat eden Özbek yolcular, Singapur üzerinden daha uygun bağlantı seçenekleri elde edebilir. Bu noktada Singapore Airlines grubu altındaki hem tam hizmet veren hem de düşük maliyetli taşıyıcıların devreye girmesi bekleniyor.

Orta Asya, Yeni Seyahat Rotalarının Gözdesi Oluyor

Avrupa ve klasik Asya rotalarında yaşanan aşırı turizm baskısı, gezginleri yeni alternatiflere yöneltiyor. Orta Asya’nın kültürel zenginliği, uygun fiyatlı seçenekleri ve Singapur vatandaşları için vizesiz seyahat kolaylığı, bölgeyi cazip hale getiriyor. Kültürel farklılıklar ve güvenlik algısı gibi bazı tereddütler olsa da, bölgeye yönelik turların sayısı artıyor.

Singapur ve Özbekistan, Asya’nın havacılık haritasında yeni bir sayfa açıyor. Changi Havalimanı’nın öncülüğünde yeniden başlatılması planlanan direkt uçuşlar, sadece yolculara zaman kazandırmakla kalmayacak; aynı zamanda turizmi, ticareti ve kültürel bağları da güçlendirecek. Orta Asya’nın küresel havacılıkta yükselen rolü göz önüne alındığında, bu yeni bağlantı, bölgesel iş birliklerinin gelişmesinde önemli bir adım olacak.