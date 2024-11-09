Kemal Başar Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında? Kariyeri ve Öne Çıkan Çalışmaları

Kemal Başar, Türk tiyatro ve televizyon dünyasında önemli bir yere sahip, 1963 doğumlu bir yönetmen, oyuncu, eğitmen ve çevirmen olarak sanat hayatını sürdürmektedir.

25 Ekim 1963’te Ankara’da doğan Başar, ünlü tiyatrocu Savaş Başar’ın oğludur. Genç yaşta tiyatroya olan ilgisini geliştiren Kemal Başar, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olduktan sonra Devlet Tiyatroları’nda çalışmaya başlamıştır.

Tiyatro Kariyeri ve Tiyatro Keyfi

1989’da Devlet Tiyatroları’nda göreve başlayan Başar, burada uzun yıllar yönetmenlik yapmış ve 2013 yılında emekli olmuştur. Emekliliğinin ardından “Tiyatro Keyfi” adlı özel tiyatroyu kurmuş ve bu tiyatroda sanat yönetmeni olarak görev almaktadır.

Türkiye dışında da tanınan bir yönetmen olan Başar, uluslararası projelerde de yer almış, festivallerde ve seminerlerde konuşmacı olarak katılım sağlamıştır.

Yönettiği Bazı Önemli Oyunlar

Kemal Başar’ın yönettiği öne çıkan bazı tiyatro oyunları şunlardır:

Helikopter (Tuncer Cücenoğlu)

Cyrano Rock (Edmond Rostand)

Söz Veriyorum (Aleksei Arbuzov)

Hamlet (William Shakespeare)

Çevirmenlik Çalışmaları

Kemal Başar, yabancı tiyatro eserlerini Türkçeye çevirerek tiyatro repertuvarına katkı sağlamıştır. Çevirilerini yaptığı bazı eserler:

Mesih (Martin Sherman)

Requiem (Hanoch Levin)

Sinema ve Televizyon Projeleri

Tiyatro kariyerinin yanı sıra, 1990’lardan itibaren televizyon ve sinemada da aktif olan Başar, Mucize Doktor, Ben Bu Cihana Sığmazam ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerde rol almış, ayrıca bazı popüler dizilerde seslendirme yapmıştır.

Özel Hayatı

Kemal Başar, babasından miras aldığı tiyatro sevgisini kariyerinde sürdürerek Türk tiyatrosuna değerli katkılar sunmaktadır. Eğitim ve seminerler vererek deneyimlerini genç sanatçılarla paylaşmaya devam etmektedir.

Kaç Yaşında?

2024 yılı itibarıyla 61 yaşındadır.