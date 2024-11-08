Ağda kayıtlı değil hatası nasıl düzeltilir?

Akıllı telefon kullanıcılarının en sık karşılaştığı sorunlardan biri olan “ağda kayıtlı değil” hatası, özellikle ikinci el telefon satın alındığında daha sık gündeme gelir. Bu sorun, cihazın şebekeye bağlanamaması durumunda ortaya çıkar ve kullanıcıyı oldukça zor durumda bırakabilir. Peki, ağda kayıtlı değil hatası neden olur ve nasıl giderilir?

Ağda Kayıtlı Değil Hatası Neden Oluşur?

Günümüzde cep telefonları hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. İOS veya Android işletim sistemine sahip bu cihazlarda farklı nedenlerden dolayı ağ bağlantı hataları yaşanabiliyor. Ancak, özellikle ağda kayıtlı değil hatasının, orijinal olmayan veya IMEI numarası kopyalanmış cihazlarda görülme ihtimali daha yüksektir.

Özellikle replika telefonlarda sık karşılaşılan bu hata, telefonun şebekeye erişememesi anlamına gelir. Bunun sebebi, sahte cihazların belirli özelliklere sahip olmadıkları veya şebeke operatörleri tarafından tanınmadıkları için ağa bağlanamamasıdır.

Ağda Kayıtlı Değil Hatasını Çözmek İçin Adımlar

Ağda kayıtlı değil hatasını çözmek için aşağıdaki adımları deneyebilirsiniz:

Ayarlar Menüsünden Ağ Seçimi Ayarlar > Bağlantılar > Diğer Ağlar > Mobil Ağlar > Ağ Operatörleri bölümüne gidin.

bölümüne gidin. Operatörler listesi ekrana geldiğinde, kullandığınız operatörü seçin.

Seçim yaptıktan sonra 10-15 dakika kadar bekleyin. Şebeke gelmezse cihazı kapatıp tekrar açabilirsiniz. IMEI Numarasını Kontrol Edin

Eğer telefonunuz orijinal olduğu halde bu hatayı almaya devam ediyorsanız, IMEI numaranızın kopyalanmış olma ihtimali vardır. Her telefonun benzersiz bir IMEI numarası vardır ve bu numara, cihazın kimliği niteliğindedir. Başka bir cihaza kopyalanmış bir IMEI, sizin telefonunuzun kaçak statüsüne düşmesine ve şebekeye erişememesine neden olabilir. Telefonunuzun IMEI numarasını öğrenmek için *#06# tuşlayın.

Çıkan numara ile IMEI sorgulaması yaparak cihazın orijinalliğini kontrol edebilirsiniz. Kernel ve Modem Flashlama İşlemi

Tüm bu işlemleri denediğiniz halde sorun çözülmezse, telefonunuza Kernel ve Modem Flashlama işlemi yapılması gerekebilir. Bu işlem, yalnızca alanında uzman bir teknisyen tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde telefonunuza zarar verebilir.

İkinci El Telefonlarda Ağda Kayıtlı Değil Hatası Riski

Ağda kayıtlı değil hatası, genellikle ikinci el cihazlarda görülür. Bu nedenle, ikinci el telefon satın alırken dikkatli olmak oldukça önemlidir.

İkinci el bir telefon almanın bazen yüksek riskler içerdiğini unutmayın; bu durum, ağ sorunları dışında başka problemlere de neden olabilir. En güvenli seçenek, sıfır, garantili ve yetkili bir bayiden cep telefonu satın almaktır.

Ağda kayıtlı değil hatası, kullanıcıyı ciddi anlamda mağdur edebilecek bir problemdir ve çözümü her zaman kolay olmayabilir. Özellikle ikinci el cihazlarda sıkça karşılaşılan bu hatayı yaşamamak için yeni cihaz satın almak daha güvenli bir tercih olacaktır.