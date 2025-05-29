Delta Air Lines’ın Boeing 757-300 Uçağı Yıldırım Çarpması Sonrası Hasar Aldı

Delta Air Lines’ın Boeing 757-300 tipi uçağı, Salı günü Hartsfield–Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı’na inişi sırasında yıldırım çarpması nedeniyle hasar gördü. Uçak, sorunsuz bir şekilde iniş yapmasına rağmen, Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından sol transponderde ve gövde üzerinde görünür hasar tespit edildiği bildirildi.

Yıldırım Çarpması Anı ve Uçuş Detayları

Delta Air Lines’ın seferi DL1554, Fort Lauderdale’den Atlanta’ya gelmekteydi. Toplamda 234 yolcu ve 7 mürettebat bulunan uçakta, hasara rağmen yolcular güvenli bir iniş gerçekleştirdi.

Uçağın inişi sonrası Delta yetkilileri olayı doğrularken, uçuş güvenliğinin öncelikli olduğunu vurguladı. FAA ise olayla ilgili yaptığı açıklamada, yıldırımın sol transponderi etkilediğini ve uçak gövdesinde hasar oluştuğunu açıkladı.

Delta 757-300 N589NW kuyruk tescilli uçak, 27 Mayıs 2025 tarihinde Fort Lauderdale’den 15:30’da kalktıktan sonra yaklaşık 37.000 feet irtifada seyahat etti. Uçuş rotasında kuzeybatıya yönelerek, uçak Florida ve Georgia eyaletleri üzerinden Atlanta’ya iniş için alçalmaya başladı.

Uçuşun son aşamasında, uçağın yıldırım çarptığı tahmin edilen noktaya ilişkin kesin bilgi paylaşılmazken, iniş planlandığı gibi 17:26’da Runway 10 pistine başarılı şekilde gerçekleştirildi. Uçak, inişin ardından yaklaşık bir saat yerde bekledikten sonra hasar tespiti için havaalanının kuzeydoğusundaki park alanına çekildi.

Yapılan kontrollerde, uçağın kritik bir hasar almadığı ve 29 Mayıs 2025’te tekrar hizmete döneceği belirtildi. Plan kapsamında uçağın Atlanta ve Minneapolis–St. Paul arasında üç sefer yapması öngörülüyor.

Son haftalarda Amerika genelinde yaşanan yoğun fırtına ve şiddetli hava koşulları nedeniyle, bu Delta uçağına çarpan yıldırım olayı bu hafta ikinci ticari uçak üzerindeki yıldırım hasarı olarak kayıtlara geçti.