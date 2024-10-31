7 Kasım 2024 A101 Aktüel Ürünler Kataloğu

A101, her hafta olduğu gibi 7 Kasım 2024 Perşembe günü için hazırladığı aktüel ürünler kataloğuyla müşterilerine cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Bu haftanın katalogları elektronik cihazlardan mutfak ürünlerine, ev tekstilinden gıda ve temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazede önemli indirimler içeriyor. Yeni bir alışveriş deneyimi sunan A101’in fırsat dolu kataloğuna detaylı bir göz atalım.

Elektronik Ürünlerde Büyük İndirimler

A101 7 Kasım aktüel ürünler kataloğunda elektronik ürünler dikkat çekiyor. Toshiba ve JVC markalı akıllı televizyonlar farklı ekran boyutları ve özelliklerle raflarda yerini alacak.

Toshiba 70 inç akıllı televizyon 26.999 TL, 65 inç modeli ise 22.999 TL’den satışa sunulurken, JVC markalı 65 inç akıllı televizyon 26.999 TL’den, 55 inç olan model ise 15.999 TL fiyat etiketiyle sizleri bekliyor.

Elektronik kategoride yalnızca televizyonlar değil, pratik kullanım sağlayan elektrikli ev aletleri de bulunuyor.

Katmer ve gözleme sacı 999 TL, dijital çay makinesi, saç şekillendirici, yağlı radyatör, epilatör ve saç kurutma makinesi de çeşitli fiyatlarla avantajlı bir alışveriş fırsatı sunuyor. Ayrıca ONVO marka dikey şarjlı süpürge 3.999 TL fiyatıyla bu hafta satışta olacak.

Ev Tekstili ve Mutfak Ürünleri

A101’in yeni kataloğunda ev tekstili ürünleri de alıcılarını bekliyor. Tek kişilik yün yorgan 649 TL, çift kişilik yün yorgan ise 799 TL’den satışa sunuluyor.

Penti markalı kadın termal tayt ve külotlu çorap ise 179 TL’den raflardaki yerini alacak. Ayrıca erkekler ve erkek çocuklar için sıcak tutan pijama takımları da bu hafta katalogda.

Mutfak ürünleri kategorisinde LAVA markalı döküm ürünler, Luminarc tabaklar, çeşitli kase ve cam ürünleri de mevcut. Ayrıca mermer desenli katlanır masalar, borosilikat kupalar ve metal tepsi çeşitleri uygun fiyatlarla satışa sunuluyor.

Seyahat Ürünlerinde Uygun Fiyatlar

Seyahat etmeyi sevenler için kozmetik organizer çeşitleri ve valizler de indirimde. Kozmetik organizeri 549 TL, orta boy ABS valiz 699 TL, kabin boy ABS valiz ise 599 TL fiyatıyla alıcılarını bekliyor.

Gıda ve Temizlik Ürünlerinde Fırsatlar

A101 7 Kasım 2024 aktüel kataloğunda temel gıda ürünlerinde de fırsatlar dikkat çekiyor. Tam çavdar unu ve siyez unu 500 gramlık paketlerde 23 TL’den satışa sunulurken, süt ve süt ürünleri, pirinç, tahin-helva gibi kahvaltılık ürünlerde de cazip indirimler mevcut.

Temizlik ürünleri kategorisinde ise Domestos Ultra Çamaşır Suyu 1.850 ml’lik şişesi %46 indirimle 109 TL yerine 59 TL fiyatla raflarda yerini alacak.

Bu hafta 7 Kasım’dan itibaren raflarda olacak olan aktüel ürünler için alışveriş listenizi şimdiden hazırlayın ve bütçenize uygun indirim fırsatlarını kaçırmayın.

A101’in her bütçeye hitap eden ürünleriyle dolu bu katalog, ihtiyaçlarınıza en uygun çözümleri sunmaya devam ediyor.