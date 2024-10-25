Bahreyn Büyükelçiliği’ne Atanan Ayşe Hilal Sayan Koytak Kimdir, Nerelidir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 25 Ekim 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararıyla Türkiye’nin Bahreyn Büyükelçiliği’ne Ayşe Hilal Sayan Koytak atandı. Bu gelişme, Koytak’ın kariyerine yeni bir boyut kazandırarak, Türkiye’nin uluslararası alandaki temsil gücünü artırmayı hedefliyor.

Ayşe Hilal Sayan Koytak Kimdir?

1979 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ayşe Hilal Sayan Koytak, eğitim hayatına İstanbul Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde başladı.

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Duisburg-Essen Üniversitesi’nde Bilgisayar ve İletişim Mühendisliği alanında tamamladı.

Ardından, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden doktora alarak akademik kariyerini güçlendirdi.

Koytak’ın profesyonel hayatı, 2003-2005 yılları arasında Siegen Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmasıyla başladı.

2005 yılında, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Dış İlişkiler Başkanlığı’nda danışmanlık yapmaya başladı ve bu pozisyonda 2008 yılına kadar görev aldı.

2008-2014 yılları arasında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Dış Politika Danışmanı olarak önemli bir rol üstlendi. Ardından, 2014-2016 yılları arasında Başbakanlık Müşaviri olarak hizmet etti.

Kariyerinde Dönüm Noktaları

Koytak’ın kariyerinde dikkat çeken bir dönüm noktası, 2016 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine gelmesiyle yaşandı. Bu süreçte, kız kardeşi Fatma Betül Sayan Kaya’nın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olmasıyla müsteşar yardımcılığı görevinden istifa etti.

2017-2022 yılları arasında Kuveyt Büyükelçisi olarak görev yaptı. Bu görev, Türkiye’nin uluslararası alandaki varlığını pekiştirmesine katkıda bulundu. Sonrasında, 23 Şubat 2023’te Dışişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne atanarak Türkiye’nin dijital diplomasi alanındaki etkisini artırmayı hedefledi.

Yeni Görevinde Hedefleri

Ayşe Hilal Sayan Koytak, Bahreyn Büyükelçisi olarak atandıktan sonra, Türkiye’yi Bahreyn’de temsil edecek ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır. Bu yeni pozisyon, Koytak’ın diplomatik kariyerinde önemli bir adım olup, Türkiye’nin dış ilişkilerinde stratejik bir rol oynamasına olanak tanıyacaktır.

Ayşe Hilal Sayan Koytak Kaç Yaşında?

Ayşe Hilal Sayan Koytak, 1979 doğumlu olduğu için 2024 yılı itibarıyla 45 yaşındadır. İstanbul doğumlu olan Koytak’ın aslen nereli olduğu ise bilinmemektedir. Özel hayatı hakkında fazla bilgi bulunmamakla birlikte, evli olup olmadığı hakkında kesin bir bilgi yoktur.

Önceki Görevleri

Ayşe Hilal Sayan Koytak’ın kariyeri boyunca üstlendiği önemli görevler şunlardır: