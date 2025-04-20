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Yoğun Sis Nedeniyle THY Uçağı Trabzon’a Yönlendirildi

Ulaş Cihan Şimşek
20 Nisan 20250

Doğu Karadeniz’de etkili olan yoğun sis, hava trafiğini olumsuz etkilemeye devam ediyor. İstanbul Havalimanı’ndan Rize’ye gitmek üzere havalanan Türk Hava Yolları’na ait TK2540 sefer sayılı uçak, Rize-Artvin Havalimanı’na iniş yapamayınca Trabzon’a yönlendirildi.

Yaklaşık bir saat havada bekledi

Türk Hava Yolları’nın TK2540 seferiyle İstanbul’dan kalkan uçak, Rize-Artvin Havalimanı’na iniş için alçalmaya başladığı sırada yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yetersiz kaldı. Uçuş takip sistemlerinden elde edilen bilgilere göre uçak, Trabzon semalarında yaklaşık 10 kez tur attı. Pilotlar, hava koşullarının iyileşmesini bekleyerek yaklaşık bir saat boyunca havada kaldı.

Güvenli iniş Trabzon Havalimanı’na yapıldı

Görüş mesafesinde herhangi bir iyileşme olmaması üzerine, kokpit ekibi uçağı Trabzon Havalimanı’na yönlendirme kararı aldı. Güvenli şekilde yapılan inişin ardından yolcular uçaktan tahliye edildi. Havalimanında yapılan işlemler sonrası yolculara bilgilendirme sağlandı.

Yolcular otobüslerle Rize’ye taşındı

Rize’ye ulaşması gereken yolcular, Trabzon Havalimanı’nda kısa bir bekleyişin ardından otobüslerle kara yolu üzerinden Rize’ye sevk edildi. Ulaştırma, iniş ve tahliye süreci planlanan şekilde tamamlandı.

Sis, Doğu Karadeniz’de hava ulaşımını aksatıyor

Rize-Artvin Havalimanı’nda sık görülen sis olayları, bölgedeki hava trafiğinde zaman zaman aksamaların yaşanmasına neden oluyor. Bugünkü gelişme de sisin hava ulaşımında yarattığı etkileri bir kez daha gündeme getirdi.

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