Nebraska’da Uçak Kazasında Üç Kişi Hayatını Kaybetti

Nebraska eyaletinde meydana gelen küçük uçak kazasında üç kişi yaşamını yitirdi. Dodge County Şerif Ofisi’nin açıklamasına göre, kaza Cuma akşamı Fremont kentinin güneyinde, Platte Nehri üzerinde gerçekleşti. Yerel yetkililer, tüm cesetlerin olay gecesi çıkarıldığını doğruladı.

Uçakta Bulunan Üç Kişi Hayatını Kaybetti

Kaza sonrası yapılan ilk açıklamada, uçakta bulunan üç kişinin tamamının kurtarıldığı ancak ne yazık ki hayatlarını kaybettiği bildirildi. Kimlik bilgileri, ailelerine bilgi verilmesinin ardından kamuoyuyla paylaşılacak. Uçak kazasının ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmaları, olay yerinin nehir üzerinde olması nedeniyle dikkatle yürütüldü.

Kazanın Nedeni Araştırılıyor

Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Ulusal Ulaştırma Güvenlik Kurulu (NTSB), kazayla ilgili resmi soruşturmayı devraldı. Kazanın nedeni henüz netlik kazanmazken, ekipler uçağın düşüş nedeni hakkında teknik incelemelere başladı. Yetkililer, soruşturmanın sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için bölge halkından olay yerine yaklaşmamalarını istedi.

Halk Uyarıldı: Güvenlik Önlemleri Alındı

Dodge County yetkilileri, olay yerinin güvenlik çemberine alındığını ve soruşturma süresince herhangi bir müdahalenin önlenmesi adına gerekli önlemlerin uygulandığını duyurdu. Halkın, yetkililerin yönlendirmelerine uyması istendi.

Olay Hakkında Resmi Açıklamalar

ABC News’in haberine göre, Dodge County Şerif Ofisi, uçağın Platte Nehri üzerinde seyrettiği sırada düştüğünü açıkladı. Kazaya karışan uçağın tipi ve kalkış noktası hakkında henüz resmi bir bilgi verilmedi.