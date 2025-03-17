Batman Havalimanı’nda Uçuş Sayısı Artıyor!

Batman Havalimanı, 30 Mart 2025 itibarıyla yaz tarifesine geçerek uçuş ağını genişletiyor. Haftada 35 olan uçuş sayısı, yeni eklenen seferlerle 39’a çıkacak. Özellikle Batman-İstanbul hattında önemli bir artış yaşanacak. Türk Hava Yolları’nın yeni tarifesiyle haftanın dört günü (Salı, Perşembe, Cuma ve Pazar) 3 gidiş ve 3 geliş uçuşu gerçekleşecek. Böylece, İstanbul’a günlük uçuş sayısı belirli günlerde üçe çıkacak.

Ankara hattında ise Ajet Hava Yolları, Pazartesi, Perşembe ve Cumartesi günleri 2 gidiş ve 2 geliş uçuşu düzenlemeye devam edecek. Ayrıca, Batman Havalimanı’ndan İzmir ve Antalya’ya direkt uçuşlar başlatılması için çalışmalar sürüyor.

Batman Havalimanı’nın Şubat 2025 Trafik Rakamları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Şubat 2025’te Batman Havalimanı’nda toplam 50.327 yolcuya hizmet verildi. Yolcu trafiğinin 49.582’si iç hatlardan, 745’i ise dış hatlardan gerçekleşti.

Havalimanına iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 283, dış hatlarda 5 olmak üzere toplam 288 olarak kaydedildi. Şubat ayında Batman Havalimanı’ndan taşınan kargo, posta ve bagaj yükü toplam 512 ton olarak gerçekleşti.

2025’in ilk iki ayında (Ocak-Şubat) Batman Havalimanı’nın toplam istatistikleri ise şöyle:

Toplam yolcu sayısı: 105.296

105.296 Toplam uçak trafiği: 602

602 Yük trafiği: 1.077 ton

Batman’a Ulaşımda Yeni Dönem: Daha Fazla Seçenek, Daha Fazla Kolaylık

Batman Havalimanı’ndaki uçuş artışı, bölgedeki ulaşım imkanlarını genişleterek hem iş hem de turistik seyahatler için avantajlar sunuyor. Özellikle İstanbul hattındaki ek seferler, yolculara daha fazla esneklik sağlayacak. Batman’dan İzmir ve Antalya’ya direkt uçuşların başlaması, turizm ve ticaret açısından büyük bir fırsat yaratabilir.

Peki, bu artış yeterli mi? Batman’dan daha fazla noktaya uçuş olmalı mı? Yolcuların taleplerine göre yeni hatların açılması beklenebilir mi? Bu soruların yanıtı, önümüzdeki dönemde açıklanacak yeni uçuş planlamalarında saklı.

Batman Havalimanı, Havayolu Bağlantılarını Güçlendiriyor

Batman Havalimanı, artan uçuş sayısı ve yolcu kapasitesiyle bölgenin ulaşım altyapısını güçlendiriyor. Yeni seferlerin eklenmesi, Batman ve çevresindeki şehirler için ekonomik ve sosyal hareketliliği artırırken, havayolu ulaşımında daha geniş seçenekler sunuyor.

Gelecekte İzmir ve Antalya uçuşlarının da eklenmesiyle Batman Havalimanı, Türkiye’nin önemli havacılık merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor.

Sizce Batman’dan hangi şehirlere doğrudan uçuşlar eklenmeli? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz! 🚀