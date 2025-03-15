Paris Charles de Gaulle Havaalanından Şehir Merkezine Nasıl Gidilir?

Paris Charles de Gaulle (CDG) Havalimanı, Avrupa’nın en işlek havalimanlarından biri olup, şehir merkezine ulaşım için birçok seçenek sunmaktadır. Bu rehberde, CDG Havalimanı’ndan Paris şehir merkezine ve Eyfel Kulesi’ne ulaşım yollarını detaylı şekilde inceleyerek sizin için en uygun seçeneği belirlemenize yardımcı olacağız.

CDG Havalimanı’ndan Şehir Merkezine Ulaşım Seçenekleri

1. RER B Treni (En Ekonomik Seçenek) 🚆

Süre: Yaklaşık 30-40 dakika

Yaklaşık 30-40 dakika Ücret: 11,45 € (Güncel fiyatları kontrol etmek önerilir)

11,45 € (Güncel fiyatları kontrol etmek önerilir) Güzergah: CDG Havalimanı’ndan RER B hattına binerek Gare du Nord, Châtelet-Les Halles ve Saint-Michel-Notre-Dame gibi ana duraklara ulaşabilirsiniz.

CDG Havalimanı’ndan RER B hattına binerek Gare du Nord, Châtelet-Les Halles ve Saint-Michel-Notre-Dame gibi ana duraklara ulaşabilirsiniz. Çalışma Saatleri: Sabah erken saatlerden gece yarısına kadar

Sabah erken saatlerden gece yarısına kadar Avantajı: Hızlı ve uygun fiyatlıdır.

Hızlı ve uygun fiyatlıdır. Dezavantajı: Yoğun saatlerde kalabalık olabilir.

2. RoissyBus (Konforlu ve Direkt Ulaşım) 🚌

Süre: Yaklaşık 60 dakika

Yaklaşık 60 dakika Ücret: 16,20 €

16,20 € Güzergah: CDG Havalimanı’ndan direkt olarak Opéra bölgesine gider.

CDG Havalimanı’ndan direkt olarak Opéra bölgesine gider. Avantajı: Bagaj taşıyanlar için konforlu bir seçenektir.

Bagaj taşıyanlar için konforlu bir seçenektir. Dezavantajı: Trafik yoğunluğuna bağlı olarak gecikmeler yaşanabilir.

3. Taksi (En Rahat Seçenek) 🚖

Süre: 40-60 dakika (trafik durumuna bağlı)

40-60 dakika (trafik durumuna bağlı) Ücret: Sağ Seine yakası (Eiffel, Champs-Élysées): 55 € Sol Seine yakası (Latin Quarter, Montparnasse): 62 €

Avantajı: Bagaj taşıyan ve rahat bir yolculuk isteyenler için idealdir.

Bagaj taşıyan ve rahat bir yolculuk isteyenler için idealdir. Dezavantajı: Trafikte uzun sürebilir, sahte taksilere karşı dikkatli olunmalıdır.

4. Uber ve Özel Transfer 🚘

Süre: 40-60 dakika

40-60 dakika Ücret: UberX için yaklaşık 50-70 € , Uber Berline (lüks) için 90-120 €

UberX için yaklaşık , Uber Berline (lüks) için Avantajı: Kişiye özel ve konforlu bir ulaşım sunar.

Kişiye özel ve konforlu bir ulaşım sunar. Dezavantajı: Taksiye kıyasla değişken fiyatlandırmaya sahiptir.

5. Havalimanı Servisleri (Paylaşımlı veya Özel) 🚐

Süre: 45-75 dakika

45-75 dakika Ücret: Paylaşımlı shuttle 20-30 € , özel shuttle 50-80 €

Paylaşımlı shuttle , özel shuttle Avantajı: Direkt otelinize ulaşım sağlar.

Direkt otelinize ulaşım sağlar. Dezavantajı: Paylaşımlı shuttle ile yolculuk süresi uzayabilir.

6. Araç Kiralama 🚗

Kimler İçin Uygun? Eğer Paris’te birkaç gün kalmayı planlıyorsanız, araç kiralama iyi bir seçenek olabilir.

Eğer Paris’te birkaç gün kalmayı planlıyorsanız, araç kiralama iyi bir seçenek olabilir. Dikkat Edilmesi Gerekenler: Paris’te trafik yoğun ve park ücretleri yüksektir.

Eyfel Kulesi’ne ulaşım için birkaç farklı seçenek bulunuyor:

1. RER B + Metro (En Ekonomik Seçenek) 🚆

Süre: Yaklaşık 1 saat

Yaklaşık 1 saat Ücret: 11,45 €

11,45 € Güzergah: CDG Havalimanı’ndan RER B trenine binin. Denfert-Rochereau veya Saint-Michel-Notre-Dame durağında inin. Paris Metro Hattı 6 veya 8 ile Bir-Hakeim veya École Militaire durağına gidin. Eyfel Kulesi’ne yürüyerek ulaşabilirsiniz (yaklaşık 5-10 dakika).



2. RoissyBus + Metro 🚌

Süre: Yaklaşık 1 saat 15 dakika

Yaklaşık 1 saat 15 dakika Ücret: 16,20 € (RoissyBus) + 2,15 € (Metro bileti)

16,20 € (RoissyBus) + 2,15 € (Metro bileti) Güzergah: CDG Havalimanı’ndan RoissyBus ile Opéra durağına gidin. Metro 8 veya Metro 9 hattına binerek Eyfel Kulesi’ne ulaşın.



3. Taksi veya Uber (En Konforlu Seçenek) 🚖

Süre: 45-60 dakika (trafik durumuna bağlı)

45-60 dakika (trafik durumuna bağlı) Ücret: Taksi: Sabit fiyat 55-65 € UberX: Yaklaşık 50-70 €

Avantajı: Direkt ve konforlu bir ulaşım sağlar.

Direkt ve konforlu bir ulaşım sağlar. Dezavantajı: Trafik yoğun olabilir, bekleme süreleri yaşanabilir.

4. Özel Transfer veya Shuttle 🚐

Süre: 45-75 dakika

45-75 dakika Ücret: 50-80 € (özel transfer)

(özel transfer) Avantajı: Otelinize veya Eyfel Kulesi’ne direkt ulaşım sağlar.

Otelinize veya Eyfel Kulesi’ne direkt ulaşım sağlar. Dezavantajı: Özel hizmet olduğu için maliyeti yüksektir.

Türk Hava Yolları

Türk Hava Yolları (THY), Paris Charles de Gaulle Havalimanı’nda Terminal 1’i kullanmaktadır.

Terminal 1 Hakkında Bilgiler

Mimari Yapı: Merkezi dairesel bina ve ona bağlı uydu binalardan oluşur.

Merkezi dairesel bina ve ona bağlı uydu binalardan oluşur. Kat Planı: 2. Kat: Check-in alanları, CDGVAL shuttle treni, restoranlar 3. Kat: Check-in kontuarları 4. Kat: Duty-free mağazalar, güvenlik sonrası alan 5. Kat: Bagaj teslim ve ulaşım hizmetleri

Lounge Hizmetleri: THY yolcuları, Star Alliance Lounge’dan faydalanabilir. (05:30 – 22:00)

Hangi Ulaşım Seçeneği Size Uygun?

Bütçe dostu ve hızlı bir seçenek istiyorsanız: RER B Treni

RER B Treni Bagajınız varsa ve konforlu ulaşım istiyorsanız: RoissyBus veya Taksi

RoissyBus veya Taksi Özel ve rahat bir yolculuk arıyorsanız: Uber veya Özel Transfer

Seyahatinize ve bütçenize en uygun seçeneği seçerek Paris’e konforlu bir şekilde ulaşabilirsiniz! Bon voyage! ✈️🇫🇷