200 Bin Koltukta 5 Euro’dan Başlayan Fiyatlar! Bugün Son

Pegasus, yurt dışı seyahati planlayanlar için büyük bir indirim kampanyası başlattı. 13-14 Ağustos 2025 tarihlerinde satın alınacak biletlerde, 26 Ekim 2025 ile 28 Mart 2026 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olacak özel fiyatlar sunuluyor.

Kampanya kapsamında belirlenen 200 bin koltukta biletler, 5 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıkarıldı.

200 Bin Koltukta Sınırlı Süreli Fırsat

Pegasus’un düzenlediği kampanya, yurt dışı destinasyonlarında uygun fiyatlı uçak bileti arayan yolcular için önemli bir fırsat sunuyor. 13 ve 14 Ağustos 2025 tarihlerinde alınacak biletlerde, 26 Ekim 2025 – 28 Mart 2026 döneminde seyahat edilebilecek. Bu sayede kış tatili, yeni yıl planları veya bahar dönemi seyahatleri için şimdiden uygun fiyat avantajı yakalamak mümkün.

Kampanyaya özel ayrılan 200 bin koltuk, farklı yurt dışı rotalarında geçerli olacak. Pegasus’un geniş uçuş ağı sayesinde Avrupa’dan Orta Doğu’ya, Balkanlar’dan Kafkasya’ya kadar birçok noktaya ekonomik fiyatlarla ulaşım sağlanabilecek.

Seyahat Planlarını Erken Yapmanın Avantajı

Uzmanlar, bu tür kampanyalardan en iyi şekilde yararlanabilmek için seyahat planlarının önceden yapılması gerektiğini vurguluyor. Pegasus’un sunduğu bu indirimli biletler, özellikle tatil sezonu dışında seyahat etmeyi planlayanlar için ekstra avantaj sağlıyor. Hafta içi uçuşlar, sabah erken veya gece geç saatlerdeki seferler, daha uygun fiyat seçenekleri sunabiliyor.

Kampanya kapsamında alınacak biletlerin iade veya değişiklik koşulları, satın alma esnasında belirtilen şartlara göre uygulanacak. Yolcuların bu detaylara dikkat etmesi, olası plan değişikliklerinde mağduriyet yaşamamak adına önemli.

Yurt dışına çıkmayı planlayanlar, Pegasus’un resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden kampanya biletlerini satın alabiliyor. Sınırlı sayıdaki koltuklar tükendiğinde, kampanya sona erecek.

Pegasus’un bu kampanyası, son dönemde artan uçak bileti fiyatları karşısında bütçe dostu bir alternatif olarak öne çıkıyor. Özellikle öğrenciler, erken rezervasyon yapan aileler ve sık seyahat eden iş insanları için cazip bir seçenek oluşturuyor.

Yurt dışı seyahat planı olanlar, bu fırsatı kaçırmamak için kampanya tarihlerini ajandalarına not etmeli.

Siz de bu haberi çevrenizle paylaşarak seyahat etmeyi sevenlerin bu fırsattan haberdar olmasını sağlayabilirsiniz. Planlarınızı erkenden yaparak hem bütçenizi koruyabilir hem de hayalinizdeki rotalara uygun fiyatlarla ulaşabilirsiniz.