Antalya Havalimanı’nda 2024’ün Lideri SunExpress

2024 yılında Türkiye’nin en yoğun üçüncü havalimanı olan Antalya Havalimanı’nda havayolu şirketleri arasındaki rekabet dikkat çekti. Resmi verilere göre, dış hatlarda en fazla yolcu taşıyan havayolu şirketi yüzde 22 pazar payıyla SunExpress oldu. Türk Hava Yolları (THY) ise yüzde 5 pazar payıyla dördüncü sırada yer aldı.

Antalya Havalimanı 2024’te 38 Milyon Yolcuya Hizmet Verdi

Antalya Havalimanı 2024 yılında toplam 232 bin uçuşa ev sahipliği yaptı. Bu uçuşlarla birlikte yıl boyunca 38 milyon 60 bin yolcu taşındı. Havalimanının en yoğun günü 211 bin 783 yolcu ve 1.192 uçuşla kayıtlara geçti.

Yolcu trafiğinin büyük bir bölümünü dış hatlar oluşturdu. Toplam yolcuların yüzde 83’ü dış hat yolcularından, yüzde 17’si ise iç hat yolcularından oluştu. Uçuşların dağılımı da benzer şekilde; yüzde 82’si dış hat, yüzde 18’i iç hat uçuşu olarak gerçekleşti.

SunExpress, THY’nin Ortaklığıyla Liderliğe Ulaştı

Habertürk yazarı Güntay Şimşek’in aktardığına göre, THY Antalya Havalimanı’nda yüzde 5 pazar payı ile dördüncü sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı’nda yüzde 82’ye ulaşan pazar payıyla kıyaslandığında, THY’nin Antalya’daki konumu düşük kaldı. Ancak, yüzde 50 ortak olduğu SunExpress’in yüzde 22 pazar payı ile liderliği alması, şirketin Antalya’daki etkisini dolaylı olarak sürdürdüğünü gösterdi. SunExpress’in merkez üssü de Antalya olarak belirlendi.

Pegasus ve Corendon İlk Üçte Yer Aldı

THY’nin ardından, listenin ikinci sırasında yüzde 11 pazar payı ve 1 milyon 778 bin yolcu ile Pegasus Havayolları yer aldı. Üçüncü sırada ise 1 milyon 148 bin yolcu taşıyan Corendon Havayolları yüzde 7 pazar payı ile konumlandı.

Antalya Havalimanı’nda En Fazla Dış Hat Yolcusu Taşıyan 10 Havayolu (2024)

Corendon Airlines

SunExpress: 3 milyon 535 bin yolcu (%22) Pegasus Havayolları: 1 milyon 778 bin yolcu (%11) Corendon Havayolları: 1 milyon 148 bin yolcu (%7) Türk Hava Yolları (THY): 843 bin yolcu (%5) Southwind Airlines: 720 bin yolcu (%5) Azur Air: 675 bin yolcu (%4) Mavi Gök Havacılık: 646 bin yolcu (%4) Freebird Airlines: 628 bin yolcu (%4) Aeroflot: 512 bin yolcu (%3) Jet2.com: 494 bin yolcu (%3)

Sezonluk Uçuş Sayıları Değişkenlik Gösterdi

2024 yılında Antalya Havalimanı’ndaki uçuş trafiği mevsimsel olarak farklılık gösterdi. Kış sezonunda günlük ortalama 285 uçuş gerçekleşirken, yaz sezonunda bu sayı 882’ye kadar yükseldi.