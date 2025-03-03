Uçak Gövde ve Motor Bakımı Maaşı 2025

Havacılık sektöründe kariyer yapmayı düşünenler için uçak gövde ve motor bakım teknisyeni olmak oldukça cazip bir seçenektir. Peki, Uçak gövde ve motor bakımı ne kadar maaş alır? İş imkanları ve sektördeki gelecek beklentileri neler? İşte 2025 yılı güncel maaş bilgileri ve detaylar!

Uçak Bakım Teknisyenleri Ne Kadar Maaş Alıyor?

Uçak gövde ve motor bakım teknisyenlerinin maaşları; deneyim, çalışılan firma, coğrafi konum ve sahip olunan sertifikalara bağlı olarak değişiklik göstermektedir. 2025 yılı itibarıyla maaşlar şu şekildedir:

Deneyime Göre Maaşlar

Yeni Başlayanlar (0-1 Yıl Deneyim): Aylık ortalama 51.200 TL

Aylık ortalama 2-4 Yıl Deneyim: Aylık ortalama 63.500 TL

Aylık ortalama 5-9 Yıl Deneyim: Aylık ortalama 72.700 TL

Aylık ortalama 10 Yıl ve Üzeri Deneyim: Aylık ortalama 74.900 TL

Genel Maaş Aralığı

2025 yılında uçak bakım teknisyenleri, uçak bakım mühendisleri ve uçak motor teknisyenleri için maaşlar 40.000 TL ile 100.000 TL arasında değişmektedir. Büyük havayolu şirketlerinde çalışanlar genellikle daha yüksek maaşlar alabilmektedir.

Uçak Gövde ve Motor Bakımı Mezunları Nerelerde Çalışabilir?

Uçak gövde-motor bakım mezunları, uçakların düzenli bakımı, motor ve sistem kontrolleri, parça değişimi ve teknik belgelerin güncellenmesi gibi kritik görevleri yerine getirirler. İş imkanları arasında şunlar yer alır:

Uçak bakım teknisyeni

Uçak bakım mühendisi

Bakım planlama uzmanı

Havacılık elektroniği teknisyeni

Kabin ekipmanı ve güvenlik sistemleri teknisyeni

Bu pozisyonlar hem havayolu şirketlerinde hem de özel bakım-onarım firmalarında bulunmaktadır.

Havacılık Sektöründe İş Olanakları ve Gelecek Beklentileri

Havacılık sektörü dünya genelinde büyümeye devam etmektedir. Türkiye’de de THY Teknik, Pegasus, MNG Teknik, TUSAŞ ve diğer özel havacılık şirketleri bu alanda istihdam sağlamaktadır. Yeni uçak siparişleri ve havayolu taşımacılığındaki artış, uçak bakım-onarım sektörüne olan ihtiyacı artırmaktadır.

Uçak Bakım Teknisyeni Olmak İçin Ne Yapılmalı?

Bu alanda kariyer yapmak isteyenlerin Uçak Gövde-Motor Bakım bölümü mezunu olmaları gerekmektedir. Mezuniyetin ardından SHGM (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) onaylı sertifikalar alınarak teknisyenlik kariyeri başlatılabilir. Ek olarak, KPSS ile devlet kurumlarında iş imkanı da mümkündür.

İş İlanları ve Başvuru Süreci

Uçak bakım teknisyenleri için iş ilanları şu platformlarda düzenli olarak yayınlanmaktadır:

Kariyer.net

Eleman.net

LinkedIn

Havayolu şirketlerinin resmi kariyer sayfaları

Adayların güncel bir CV oluşturması, ilgili sertifikalara sahip olması ve ilanları düzenli olarak takip etmesi iş bulma sürecini hızlandıracaktır.

Havacılıkta Kariyer İçin Doğru Zaman!

Uçak bakım-onarım sektörü, yüksek maaşlar ve istikrarlı kariyer fırsatları sunan bir alandır. Özellikle deneyim kazandıkça maaşların artması ve uluslararası iş imkanlarının bulunması, bu mesleği cazip hale getirmektedir. Eğer havacılık sektöründe çalışmak istiyorsanız, şimdiden eğitim ve sertifikalara yatırım yaparak kariyerinizi şekillendirmeye başlayabilirsiniz!



