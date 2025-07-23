Spirit Airlines’tan yepyeni uçuş rotası

Amerika merkezli düşük maliyetli havayolu şirketi Spirit Airlines, Florida içinde seyahat eden yolcular için önemli bir adım attı. Şirket, Fort Lauderdale ile Key West arasında doğrudan uçuş başlatacağını resmen duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte Key West, Spirit’in Florida’daki sekizinci destinasyonu olacak.

Yeni rota, yalnızca turistik değil, aynı zamanda iş ve kısa süreli tatiller için de zaman tasarrufu sağlıyor. Özellikle Fort Lauderdale’den Key West’e kara yoluyla yapılacak uzun sürüşün yerini, sadece 50 dakikalık bir uçuş alacak. Spirit Airlines, bu yeni hizmetle Key West’e ulaşımda önemli bir kolaylık sunmayı hedefliyor.

Uçuşlar kasımda başlıyor, aralıkta günlük olacak

Spirit Airlines’ın resmi açıklamasına göre Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havalimanı (FLL) ile Key West Uluslararası Havalimanı (EYW) arasındaki uçuşlar, 6 Kasım 2025 tarihinde başlayacak. İlk etapta haftanın dört günü (Pazartesi, Perşembe, Cuma ve Pazar) yapılacak seferlerin, 18 Aralık’tan itibaren günlük olarak düzenlenmesi planlanıyor.

Sefer programı ise şu şekilde:

Fort Lauderdale – Key West: Kalkış 12:40, varış 13:30

Key West – Fort Lauderdale: Kalkış 14:25, varış 15:15

Bu rotadaki uçuşlar, Spirit’in Airbus A320 tipi uçaklarıyla gerçekleştirilecek. Spirit, tanıtım dönemine özel olarak tek yön bilet fiyatlarını 79 dolardan başlatacak. Bu rakam, Spirit’in diğer uzun menzilli hatlarına göre daha yüksek olsa da, Key West gibi özel bir destinasyona direkt uçuş olması nedeniyle dikkat çekici bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Spirit’in Florida’daki ayak izi genişliyor

Key West rotasıyla birlikte Spirit Airlines’ın Florida’daki uçuş ağı daha da büyüyor. Şirket halihazırda Fort Lauderdale, Miami, Orlando, Tampa, Fort Myers, Pensacola ve Palm Beach şehirlerine hizmet veriyor. Yeni hatla birlikte hem Florida’da yaşayanlar hem de eyaleti ziyaret eden turistler için iç hat seçenekleri artmış olacak.

Key West Havalimanı Yöneticisi Richard Strickland, “Spirit Airlines’ın kasım ayında Key West pazarına girmesi yolcularımız açısından büyük bir kazanım. Spirit’in geniş uçuş ağına artık Key West’ten de erişim mümkün olacak” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Spirit Airlines, pandemi sonrası dönemde hem iç hem de dış hatlarda ağını genişletmeye odaklandı. Özellikle Fort Lauderdale, şirketin en yoğun uçuş gerçekleştirdiği merkezlerden biri haline geldi. Şirket ayrıca son yıllarda konforu artırmak amacıyla “Spirit First” ve “Premium Economy” gibi yeni hizmetlerini devreye aldı.

“Spirit First” yolculara daha geniş koltuk, ücretsiz ikram, öncelikli biniş ve daha fazla bagaj hakkı sunarken; “Premium Economy” seçeneğinde ise fazladan diz mesafesi ve ortadaki koltuğun boş bırakılması gibi avantajlar yer alıyor.

Yıl sonuna yaklaşılırken, özellikle kış tatili planları yapanlar için bu yeni uçuş hattı dikkat çekici bir alternatif olabilir. Hem konforlu hem ekonomik bir seçenek arayanlar, Spirit’in Fort Lauderdale – Key West hattına göz atmak isteyebilir.