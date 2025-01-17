Pegasus Havayolları, Boeing 737 Kaptan Pilotları Arıyor

Pegasus Havayolları, başarılı bir havacılık kariyerine sahip olan ve Boeing 737 filosuna katılmak isteyen deneyimli kaptan pilotları arıyor. Bu fırsat, havacılık sektöründe bir adım ileri gitmek isteyen pilotlar için büyük bir adım olabilir.

Başvuru Şartları

Başvuracak adayların bazı belirli şartları sağlamaları gerekmektedir. Bu şartlar, havacılık sektöründe uzun yıllar deneyimi olan ve profesyonelliklerini kanıtlamış kişiler için geçerlidir.

Doğum Tarihi : 1 Ocak 1965 ve sonrasında doğmuş olmak,

: 1 Ocak 1965 ve sonrasında doğmuş olmak, Lisans ve Yeterlilik : Geçerli SHGM/EASA/FAA/ICAO ATPL lisansına sahip olmak, minimum Seviye 4 İngilizce yeterlilik belgesi,

: Geçerli SHGM/EASA/FAA/ICAO ATPL lisansına sahip olmak, minimum Seviye 4 İngilizce yeterlilik belgesi, Sağlık Sertifikası: Geçerli SHGM/EASA/FAA/ICAO Sınıf I Sağlık Sertifikasına sahip olmak,

Bunlar başvuru için temel gereklilikler arasında yer alıyor.

Kaptan Pilot Deneyim Şartları

Adayların Boeing 737 filosunda kaptan pilot olarak görev yapabilmesi için belirli uçuş saatlerini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Bu süreler, adayların sahip olduğu lisansa göre farklılık gösterebilir:

SHGM Lisans Sahipleri : B737’de Kaptan (PIC) olarak en az 500 saat uçuş deneyimi ve havayollarında toplamda 4500+ saat,

: B737’de Kaptan (PIC) olarak en az 500 saat uçuş deneyimi ve havayollarında toplamda 4500+ saat, EASA ve FAA Lisans Sahipleri : B737’de Kaptan (PIC) olarak 1000 saat uçuş deneyimi ve havayollarında toplamda 5000+ saat,

: B737’de Kaptan (PIC) olarak 1000 saat uçuş deneyimi ve havayollarında toplamda 5000+ saat, ICAO Lisans Sahipleri: B737’de Kaptan (PIC) olarak 1500 saat uçuş deneyimi ve havayollarında toplamda 5500+ saat.

Diğer Gereksinimler

Bunların yanı sıra, başvuruda bulunan adayların son 12 ay içerisinde B737NG’de kaptan pilot olarak en az 250 saat uçmuş olmaları gerekmektedir. Ayrıca, başvuru sahiplerinin aşağıdaki ek şartları da sağlamaları beklenmektedir:

Temiz suçsuz kayıt,

Önceki işverenden alınacak temiz uçuş kaydı (Olay ya da kaza olmamalıdır),

İkinci seviye mezuniyet belgesi (örneğin lisans, A-Level Sınavı, Matura, Abitur).

Pegasus Havayolları, tecrübeli kaptan pilotlar için geniş bir fırsat sunuyor. Uçuş kariyerini bir adım ileriye taşımak isteyen adaylar, belirtilen gereksinimleri yerine getirerek bu fırsatı değerlendirebilirler. Başvurular, havacılık sektöründe başarılı bir kariyer için önemli bir adım olacaktır.