BİM 5 Kasım 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: İndirimli Ürünlerde Yeni Fırsatlar

BİM 5 Kasım 2024 Salı günü aktüel ürün kataloğunda üç ayrı indirim sayfası yer alıyor. Gıda, temizlik ve giyim ürünlerinde birbirinden avantajlı fırsatlar sunulurken, ev ekonomisine katkı sağlayacak birçok ürün bu katalogda buluşuyor.

Özellikle temel tüketim ürünlerinde dikkat çeken fiyat indirimleri, alışveriş listelerini avantajlı hale getiriyor. İlk sayfada gıda ürünlerine dair cazip indirimler yer alıyor.

BİM 5 Kasım Aktüel Kataloğu: Temel Gıda Ürünlerinde Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bu hafta BİM aktüel kataloğunda temel gıda ürünlerinde geniş bir indirim yelpazesi sunuluyor. İşte dikkat çeken bazı ürünler ve fiyatları:

Cem 1000g Çizik Yeşil Zeytin – 116,5 TL

Margarin 4x250g – 74,5 TL

Tamek Ketçap & Mayonez – 59,5 TL

Keçiboynuzu Pekmezi 600g – 54,5 TL

Yurdum Domates Salçası 850g – 39,5 TL

Ayrıca, pirinç, bulgur ve haşlanmış bakliyat gibi temel gıda ürünleri de uygun fiyatlarla raflarda yer alıyor. 220g tartolet 79,5 TL, Kahve Dünyası 400g sıcak çikolatalı içecek tozu 99 TL, Ofçay 1kg Rize çay ise 109 TL gibi cazip fiyatlarla sunuluyor.

BİM 5 Kasım 2024 İkinci Sayfa: Süt ve Dondurulmuş Ürünlerde İndirimler

Süt ürünleri ve dondurulmuş gıda grubunda da bu hafta özel fiyatlar öne çıkıyor. Dost markasının 2000g bidon yoğurdu 62,5 TL’den, yarım yağlı yoğurt ise 149 TL’den satışa sunuluyor.

Sümeli Kelle-Göbek Kaşar Peyniri 400g 99,5 TL fiyatıyla raflarda. Ayrıca quark, kefir, ayran ve Hindistan cevizi sütü gibi farklı süt ürünleri bu hafta kataloğa dahil edilmiştir.

Dondurulmuş gıdalarda ise piliç ürünleri, levrek, burger ve Adana kebap gibi ürünler avantajlı fiyatlarla satışa çıkıyor.

BİM Kataloğunda Tekstil ve Kişisel Bakım Ürünleri İndirimleri

BİM, 5 Kasım 2024 kataloğunun son sayfasında kişisel bakım ve tekstil ürünlerinde de geniş bir indirim listesi sunuyor.

Bebek bezi paketleri 295 TL’den başlarken, hijyenik pedler 65 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. Kağıt ürünlerde Solu marka 16’lı tuvalet kağıdı 89 TL’den, 8’li kağıt havlu ise 69 TL’den alıcı buluyor. Ayrıca Golden Rose marka makyaj ürünleri ve uygun fiyatlı parfümler de kataloğun öne çıkanları arasında yer alıyor.

İç çamaşırlarında da çeşitli fırsatlar bulunuyor; dantelli kadın atlet 65 TL, erkek fanila 86,5 TL, erkek ribana atlet ise 68,5 TL’den raflara geliyor. Bunun yanında dudak bakım maskesi, havlu çorap, takı organizeri gibi farklı kişisel bakım ürünleri de indirim listesinde.

BİM 5 Kasım 2024 Salı İndirimleriyle Avantajlı Alışveriş Fırsatı

Her hafta olduğu gibi bu Salı da BİM, çeşitli kategorilerde sunduğu aktüel ürünler kataloğuyla indirim fırsatları sunmaya devam ediyor.