Seattle Paine Field, Üst Üste İkinci Kez Amerika’nın En İyi Küçük Havalimanları Arasında

Modern tasarımı, konfor odaklı yapısı ve yolcu dostu hizmet anlayışı ile öne çıkan Seattle Paine Field, küçük havalimanları arasında standartları yeniden belirliyor.

Seattle Paine Field Hava Terminali, Newsweek’in 2025 Okuyucu Seçimi Ödülleri’nde Amerika Birleşik Devletleri’nin en iyi üç küçük havalimanından biri olarak ikinci kez üst üste listeye girdi. Washington eyaletinin Everett kentinde, Seattle’ın hemen kuzeyinde yer alan Paine Field, modern tasarımı ve yolcu odaklı yaklaşımıyla küçük havalimanı seyahatine yeni bir soluk getiriyor.

2019 yılında ticari uçuşlara açılan havalimanı, kısa sürede 3 milyondan fazla yolcuya ev sahipliği yaptı.

Büyük ve kalabalık havalimanlarına alternatif olarak öne çıkan Paine Field, lüks olanakları ve hızlı geçiş imkânlarıyla yolcular tarafından tercih edilmeye devam ediyor.

Yolcu Deneyiminde Konfor ve Estetik Buluşması

Seattle Paine Field, geleneksel bölgesel havalimanlarından farklı olarak yolcu konforunu ön planda tutan bir anlayışla inşa edildi. Terminalde yer alan özellikler arasında:

Şömineli lounge alanları ve şık bekleme salonları

Washington manzarasını sunan yerden tavana cam pencereler

Yerel üreticilerden temin edilen yiyecek ve içecek seçenekleri

Vale hizmeti ve kapıdan uçağa kesintisiz geçiş imkânı

bulunuyor. Tüm bu detaylar, yolculuk stresini en aza indirirken yolculara üst düzey bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Alaska ve Frontier ile Artan Uçuş Ağı

Şu anda Alaska Havayolları, Paine Field’dan Batı Yakası ve Hawaii’ye sekiz farklı noktaya direkt uçuş düzenliyor. 2 Haziran 2025 itibarıyla Frontier Havayolları da Paine Field’dan Denver, Las Vegas ve Phoenix’e seferlere başlayacak. Böylece havalimanının erişim ağı genişlerken, bölge halkı için seyahat seçenekleri de artıyor.

Bölge Ekonomisine Katkı Sağlıyor

Paine Field, yalnızca yolculara sunduğu konforla değil, aynı zamanda bölgesel kalkınmaya sağladığı katkıyla da dikkat çekiyor.

Propeller Airports ile yerel yönetim arasındaki kamu-özel sektör iş birliği sayesinde hayata geçirilen bu model havalimanı, şu alanlarda ekonomik fayda sağlıyor:

Yeni iş imkânları ve kalıcı istihdam

Yerel işletmelere destek

Bölge turizmine katkı

Altyapı maliyetlerinde verimlilik

Bu katkılarla Paine Field, yalnızca bir ulaşım noktası değil, aynı zamanda ekonomik bir kaldıraç görevi görüyor.

Küçük Havalimanı, Büyük Deneyim

Newsweek’in 2025 yılı En İyi Küçük Havalimanı sıralamasında üçüncü sıraya yerleşen Paine Field, ABD genelindeki Santa Barbara Havalimanı, Huntsville Uluslararası ve Kentucky Blue Grass gibi diğer önde gelen bölgesel havalimanlarıyla birlikte değerlendirildi.

Oylama, sık seyahat eden yolcular ve prestijli seyahat yazarlarının oluşturduğu bir jüri tarafından yapıldı.

Paine Field’in işletmecisi Propeller Airports’un CEO’su Brett Smith, başarının temelinde müşteri deneyimine verdikleri önemin yattığını belirtti.

Geleceğe Yön Veren Havalimanı Modeli

Seattle Paine Field, büyüyen uçuş ağı, müşteri odaklı hizmet anlayışı ve bölgeye sağladığı ekonomik katkıyla geleceğin havalimanı modeli olma yolunda ilerliyor. Konforu kalabalığa tercih eden yolcular için ideal bir seyahat noktası haline gelen havalimanı, Washington Eyaleti’nin misafirperverliğini ve yenilikçiliğini yansıtan bir merkez olarak dikkat çekiyor.