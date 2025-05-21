Wizz Air A321XLR filosunun ilk uçağını Hamburg’da teslim aldı

Wizz Air A321XLR programında beklenen adım atıldı: havayolu, 47 uçaklık siparişin ilki olan ve Pratt & Whitney GTF motorlarıyla güçlendirilen G-XLRA tescilli uçağını Airbus’ın Hamburg-Finkenwerder tesisinde düzenlenen törenle filosuna kattı.

Hamburg’da renkli teslimat töreni

Teslimat törenine Wizz Air Ticari İşler Direktörü Owain Jones ile Airbus A320 Program Başkanı Christopher Zammert katıldı. Şirket renklerine uygun pembe temalı etkinlik, havayolunun 21’inci kuruluş yıldönümünü de taçlandırdı.

239 koltuklu, tamamı ekonomi kabin: düşük maliyet segmentinde bir ilk

G-XLRA, şimdiye dek teslim edilen A321XLR’ler arasında tamamı ekonomi düzenine sahip ilk uçak oldu. 239 koltuklu tek sınıf kabin, 28-37 inç arası koltuk aralığı sunuyor. Pratt & Whitney motorlu ilk XLR unvanını da taşıyan uçak, Iberia ve Aer Lingus’un yataklı koltuklu XLR’lerinden bu yönüyle ayrılıyor.

Toplam 47 adet A321XLR siparişi bulunan Wizz Air, modelin 8.700 kilometre menzili sayesinde Londra–Cidde gibi uzun hatları doğrudan uçmayı hedefliyor. Teslim edilen uçak, bugüne kadar dünya genelinde operasyona giren altıncı XLR niteliğinde.

Teknik ayrıntılar: G-XLRA

Özellik Bilgi Tescil G-XLRA (Wizz Air UK) MSN 11631 İlk uçuş 18 Mart 2025 Kabin 239 koltuk – tek sınıf Ayırt edici dış fark Arka merkez yakıt tankı nedeniyle kısaltılmış kanat kutusu kaplaması

2003’te kurulan Wizz Air, 21 yılda 437 milyon yolcuyu 200’den fazla noktaya taşıdı. A321XLR filosu, şirketin Avrupa dışındaki uzun rotalarda ultra düşük maliyetli modelini sürdürmesinde stratejik öneme sahip olacak.