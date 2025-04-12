Cherokee Ulusal Ormanı’nda Uçak Kazasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Cuma günü Polk County’de yaşanan trajik uçak kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından başlatılan arama çalışmaları sonucu, enkazın bulunduğu ormanlık alanda ölü sayısı tespit edildi.

Uçak Kazası, Arama Çalışmalarını Hızlandırdı

11 Nisan 2025, Knoxville – Cuma günü öğleden sonra Tennessee’nin Polk County bölgesinde, Cherokee Ulusal Ormanı’nda bir uçak düşmesi sonucu üç kişi hayatını kaybetti. Saat 14:20 civarında Tri-State Mutual Aid’e bağlı çeşitli kurtarma ekipleri, kaybolan uçağın izini sürmek için Tellico Reliance Yolu üzerindeki 1700. blokta arama yapmak üzere çağrıldı.

Kazanın yaşandığı bölgeye ulaşan ekipler, ormanlık alanda yaptıkları taramalar sonucu saat 16:54 civarında uçak enkazına ve üç cesede ulaştı. Arama çalışmalarına katılan kurumlar arasında Bradley İlçe İtfaiye Kurtarma, Atina Kırsal Yangını, Englewood Yangını ve diğer yerel itfaiye birimleri yer aldı.

Kazaya Neden Olan Durum İnceleniyor

Tri-State Mutual Aid kuruluşundan Amy Maxwell, yaptığı açıklamada, enkazın bulunduğu alanda hayatını kaybeden üç kişinin tespit edildiğini söyledi. Maxwell, kazanın nedeninin ve uçak bilgileriyle ilgili detayların Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından araştırılacağını bildirdi.

Yetkililer, kazanın ardından detaylı bir soruşturma başlatırken, uçak ve yolcularla ilgili daha fazla bilgiye ulaşıldıkça kamuoyuna açıklamalar yapılacağı belirtildi.

Uçak Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Kimlikleri Açıklanmadı

Yetkililer, kazada hayatını kaybedenlerin kimliklerine dair herhangi bir açıklama yapmazken, araştırmaların devam ettiği ve olayın nedenine dair net bir bilgiye ulaşıldığında açıklama yapılacağı duyuruldu.

Cherokee Ulusal Ormanı’nda yaşanan bu trajik kazada hayatını kaybedenler, tüm yerel halkı derinden üzüntüye boğdu. Olayın ardından çevre sakinleri, kurtarma çalışmalarına katkıda bulunan ekiplerin hızla ve profesyonel bir şekilde hareket ettiklerini belirttiler.

Federal Havacılık İdaresi Olayı İnceliyor

Kazanın ardından Federal Havacılık İdaresi (FAA), kazanın nedeni hakkında kapsamlı bir araştırma başlattı. Uçak kazalarının incelenmesi, havacılık güvenliği açısından büyük önem taşırken, FAA’nın araştırması, benzer kazaların önlenmesi adına değerli veriler sağlayabilir.

Uçak kazalarının nedenleri, çeşitli faktörlere bağlı olabilir ve bu tür trajik olaylar, tüm havacılık endüstrisi için ders çıkarılacak bilgiler sunmaktadır.

Kurtarma Ekiplerine Teşekkür

Bu trajik kazanın ardından, arama ve kurtarma çalışmalarına katılan tüm ekipler, hızlı ve etkin müdahaleleriyle takdir topladı. Bölgeye çağrılan 24 personel, olay yerine hızla intikal ederek enkazı buldular ve hayatını kaybedenlerin cenazelerini çıkardılar.

Kazanın ardından yetkililer, kazaya dair yeni bilgilerin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.