THY’den Japonya’da Kültürel Tanıtım: Osaka Expo’da Türkiye Rüzgarı

Türk Hava Yolları, Osaka Expo 2025’te Türkiye Pavyonu ile büyük ilgi gördü. THY’nin tanıtım faaliyetleri, Türkiye’nin kültürel ve teknolojik mirasını Japon halkına aktardı. Türk Hava Yolları (THY), Japonya’nın Osaka kentinde düzenlenen ve altı ay sürecek olan 2025 Osaka Expo’da Türkiye’nin tanıtımına önemli katkılar sağladı. “Medeniyetlerin Altın Çağı” temasıyla yer alan Türkiye Pavyonu, fuarın ilk haftasında yarım milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı. THY’nin öncülüğünde gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleriyle Türkiye’nin tarihî, kültürel ve teknolojik zenginlikleri Japon halkına tanıtıldı.

Connect to Türkiye Etkinliği Kapsamında Yoğun Tanıtım

Connect to Türkiye etkinliği kapsamında THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat başkanlığındaki heyet, Türkiye Pavyonu’nda ziyaretçileri ağırladı. THY’nin iştirak şirketi TCI tarafından geliştirilen yeni nesil Crystal Business Class koltuklarının da sergilendiği pavyonda, THY kabin ekipleri ziyaretçilere Türk şehirlerini anlatan videolar eşliğinde Japonca rehberlik sundu. Kültürel tanıtım görevini üstlenen ekipler, Türkiye’ye dair görsel ve sözlü içeriklerle pavyon ziyaretçilerini bilgilendirdi.

Japonya-Türkiye Uçuşları Stratejik Önem Taşıyor

Ahmet Bolat, Türkiye ve Japonya arasındaki köklü dostluğa dikkat çekerek, “Her gün Kansai-Osaka, Haneda-Tokyo ve Narita-Tokyo arasında haftada toplam 21 uçuş gerçekleştiriyoruz. Japonya, hem kültürel bağlarımız hem de pazarın potansiyeli açısından bizim için stratejik öneme sahip,” dedi. Bolat ayrıca, Expo süresince Türkiye Pavyonu’na gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mehteran Gösterisi Yoğun İlgi Gördü

Türkiye Pavyonu önünde uzun kuyrukların oluştuğu etkinlikte, mehteran gösterisi dikkat çekti. Etkinliğin sadece ilk haftasında 500 binden fazla ziyaretçi pavyonu gezdi. Fuarda toplamda 28 milyon ziyaretçinin ağırlanması bekleniyor. Bu yoğun ilginin, 2024’te Türkiye’yi ziyaret eden 140 bin Japon turist sayısının kısa sürede 200 bine ulaşmasına katkı sağlaması öngörülüyor.

Nara Ziyareti ile Kültürel Bağlar Güçlendirildi

THY heyeti, Osaka’daki programlarının ardından Japonya’nın tarihi şehirlerinden Nara’yı ziyaret etti. Nara Parkı ve dünyanın en büyük ahşap yapısı olan Tōdai-ji Tapınağı’nda gerçekleştirilen ziyaretler, doğayla uyumlu yaşam tarzı ve kültürel değerlere gösterilen özen açısından önemli bir etkileşim sağladı.

Bolat, Japonya gezilerinin birkaç gün daha süreceğini belirterek, Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik temasların devam edeceğini ifade etti.