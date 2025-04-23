THY, İstanbul–Şam Uçuşları Haftada 12’ye Yükseliyor

Türk Hava Yolları, İstanbul ile Şam arasında artan yolcu talebine yanıt olarak uçuş frekanslarını artırma kararı aldı. 8 Temmuz 2025 itibarıyla haftalık sefer sayısı 12’ye çıkacak.

Yeni Seferlerle Kapasite Artışı

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul–Şam hattında yolcu yoğunluğuna bağlı olarak uçuş sayısını artırıyor. Hâlihazırda haftada 7 kez gerçekleştirilen uçuşlara, 8 Temmuz 2025 tarihinden itibaren beş ek sefer daha eklenecek. Yeni düzenlemeyle birlikte THY, haftalık 12 frekansla bu hatta hizmet verecek.

Yeni Uçuş Kodları: TK848 ve TK849 Tarifeye Eklendi

Güncel uçuş programında yer alan TK846 ve TK847 seferlerine ek olarak, TK848 ve TK849 kodlu yeni uçuşlar da tarifeye dahil edilecek. Bu genişleme sayesinde THY, Şam hattındaki koltuk kapasitesini kayda değer şekilde artırmış olacak.

Yolcu Talebine Doğrudan Yanıt

Türk Hava Yolları’nın bu adımı, İstanbul–Şam hattında gözlemlenen yoğun talebi karşılamayı hedefliyor.

Artan yolcu trafiği doğrultusunda yapılan yeni planlama, hem ticari hem de bireysel seyahatlerin daha esnek ve erişilebilir şekilde gerçekleşmesine olanak sağlayacak.

THY’nin Orta Doğu Stratejisinde Yeni Hamle

İstanbul’dan Orta Doğu’ya açılan önemli hatlardan biri olan Şam rotasında yapılan bu kapasite artışı, Türk Hava Yolları’nın bölgesel stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Havayolu şirketi, artan sefer sayılarıyla hem mevcut talepleri karşılamayı hem de destinasyonlardaki bağlantı ağını güçlendirmeyi hedefliyor.