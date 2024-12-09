Uçakla giderken valize neler konulmaz? Uçağa alınmayan eşyalar

Uçak yolculukları, hızlı ve konforlu bir seyahat seçeneği sunarken, belli güvenlik önlemlerini de beraberinde getirir. Bu önlemler, hem kabin bagajı hem de kayıtlı bagaj için geçerli olan belirli eşyaların taşınmasını yasaklar. Kuralların çeşitliliği, hem seyahat edilecek destinasyona hem de gümrük düzenlemelerine bağlı olarak değişebilir.

Neden Bazı Eşyalar Uçaklarda Yasaktır?

Güvenlik Riskleri

Patlayıcı, yanıcı veya kesici nitelikteki maddeler, uçak içinde ciddi güvenlik tehditleri oluşturabilir. Bu nedenle, yolcuların ve mürettebatın güvenliği için bu eşyaların taşınması yasaktır.

Uçak Hasarı

Bazı kimyasallar veya sıvılar, uçak yapısına zarar verebilir. Bu tür maddelerin kontrol altında tutulması, hem uçağın hem de yolcuların güvenliğini sağlar.

Çevresel Tehlikeler

Belirli maddeler, hem diğer yolcuların sağlığını tehdit edebilir hem de çevreye zarar verebilir. Bu nedenle, bu maddelerin taşınması sınırlandırılmıştır.

Kabin Bagajında Taşınması Yasak Olan Maddeler

Sıvılar

Sıvılar, 100 ml’yi geçmeyen şeffaf ve kapatılabilir kaplarda veya fermuarlı şeffaf poşetlerde taşınabilir. Poşetin toplam hacmi ise 1 litreyi aşmamalıdır.

Kesici ve Delici Aletler

Bıçak, makas, tırnak makası, jilet gibi kesici veya delici maddeler kabin bagajında yer alamaz.

Ateşli Silahlar ve Mühimmat

Her türlü ateşli silah, mühimmat ve taklit silahların kabin bagajında taşınması kesinlikle yasaktır.

Patlayıcı ve Yanıcı Maddeler

Havai fişek, çakmak gazı, boya gibi maddeler, kabin bagajına dahil edilemez.

Kimyasallar

Asit, baz gibi zararlı kimyasalların taşınması da yasaktır.

Bataryalar

Lityum iyon bataryalar, belirli kurallar dahilinde taşınabilir. Havayolu şirketlerinin bu konudaki kurallarına dikkat edilmelidir.

Kayıtlı Bagajda Taşınması Yasak Olan Maddeler

Patlayıcı Maddeler

Bombalar, el bombaları gibi patlayıcılar kesinlikle taşınamaz.

Yanıcı Maddeler

Benzin, gaz, alkol gibi yanıcı maddeler kayıtlı bagajda bulunamaz.

Oksitleyici Maddeler

Ağartıcı ve hidrojen peroksit gibi maddeler kayıtlı bagajda yer alamaz.

Zehirli Maddeler

Böcek ilaçları veya zehirli kimyasalların taşınması kesinlikle yasaktır.

Radyoaktif ve Manyetik Maddeler

Radyasyon yayan maddeler ve güçlü manyetik alana sahip cihazların bagajda bulunması yasaktır.

Basınçlı Kaplar

Dalış tüpleri, kamp gazı tüpleri gibi maddeler kayıtlı bagajda taşınamaz.

Ek Kurallar ve Özel Durumlar

İlaçlar ve Bebek Maması

Reçeteli ilaçların yanınızda taşınması mümkünken, güvenlik kontrolünde bilgi verilmelidir. Bebek maması ise sadece yolculuk sürecine yetecek kadar taşınabilir.

Elektronik Cihazlar

Cep telefonları, tabletler, dizüstü bilgisayarlar genellikle kabin bagajında taşınabilir. Ancak bazı havayollarının özel kuralları olabilir.

Mesleki Durumlar

Polis veya asker gibi meslekler için gerekli olan eşyaların taşınması, havayolu şirketlerinin belirlediği prosedürlere uygun şekilde gerçekleştirilmelidir.

Yurt Dışı Seyahatlerinde Özel Kurallar

Bazı ülkeler, kendilerine has gümrük ve kabin bagajı kuralları uygular. Örneğin, ABD ve İngiltere gibi ülkelerde elektronik cihazların taşınması ile ilgili ek sınırlamalar olabilir. Seyahat etmeden önce gidilecek ülkenin kurallarını kontrol etmek önemlidir.