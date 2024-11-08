Gıda Sahteciliği Skandalı: İfşa Listesine 12 Yeni Ürün Eklendi

Son açıklamalara göre, gıda güvenliğiyle ilgili endişeler arttı ve taklit veya tağşiş yapılan ürünlerin sayısı 733’e ulaştı.

Listeye eklenen 12 yeni ürün, vatandaşlar arasında “Bize neler yedirmişler?” sorusunu gündeme getirdi. Bu ürünler, özellikle zeytinyağı, süt ürünleri, et ve börek iç harcı gibi farklı kategorilerde sahtecilik şüphelerini artırdı.

Listeye Yeni Eklenen Ürünler

Yeni açıklanan listede yer alan sahtecilik ve tağşiş tespitleri, gıda sektöründe büyük bir güvenlik sorunu olduğuna dikkat çekiyor. İşte listeye eklenen bazı yeni ürünler ve markalar:

Eminönü Sarıyer Börekçisi (İstanbul Fatih) : Kıymalı börek iç harcında sakatat (taşlık) bulundu.

: Kıymalı börek iç harcında sakatat (taşlık) bulundu. Günaydınlar Süt ve Süt Ürünleri Gıda Pazarlama (İstanbul Beylikdüzü) : Er Çağlar marka köy tipi bidon yoğurtta bitkisel yağ ve jelatin tespit edildi.

: Er Çağlar marka köy tipi bidon yoğurtta bitkisel yağ ve jelatin tespit edildi. Kasap Ahmet : Kıymada tek tırnaklı eti belirlendi.

: Kıymada tek tırnaklı eti belirlendi. Emrah Baltacıoğlu : Toz kırmızı biberinde gıdada kullanılması yasaklı boya maddesi bulundu.

: Toz kırmızı biberinde gıdada kullanılması yasaklı boya maddesi bulundu. Moni Süt ve Süt Ürünleri : Günay marka tereyağında düşük yağ oranı ve süt yağı dışında farklı yağlar tespit edildi.

: Günay marka tereyağında düşük yağ oranı ve süt yağı dışında farklı yağlar tespit edildi. Cüneyt Güldoğan Gıda : Pişmiş et dönerde kanatlı eti belirlendi.

: Pişmiş et dönerde kanatlı eti belirlendi. Moni Süt ve Süt Ürünleri : Günay marka tost peynirde bitkisel yağ ve nişasta bulundu.

: Günay marka tost peynirde bitkisel yağ ve nişasta bulundu. Kelebek Süt ve Gıda: Göller Yaylası marka yarım yağlı taze eritme tost peynirinde düşük yağ oranı tespit edildi.

Gıda Sahteciliği ve Zeytinyağı

Zeytinyağları özellikle taklit ürünlerle ilişkilendirilen başlıca ürünlerden biri olmaya devam ediyor. Bazı zeytinyağlarında, kaliteli yağlar yerine ucuz tohum yağlarının kullanıldığı tespit edildi. Ayrıca, kasap köftelerinde de deri dokusu ve sakatat kullanımı gibi sağlık açısından tehlikeli unsurlar yer aldı.

Süt Ürünleri ve Et Ürünlerindeki Hileler

Süt ürünlerinde özellikle tereyağlarında düşük yağ oranı ve süt yağı yerine farklı yağların kullanımı sıkça karşılaşılan bir sorun. Ayrıca, kaymak gibi ürünlerde jelatin ve bazı et ürünlerinde ise kanatlı etinin tespit edilmesi, gıda sektöründe ciddi güvenlik sorunları yaşandığını gösteriyor.

Vatandaşların Endişeleri Artıyor

Gıda güvenliğine dair bu yeni bulgular, vatandaşların güvenini sarsmış durumda. Her geçen gün yeni bir ürünün tağşişli olduğu tespit edilirken, gıda denetimlerinin yetersizliği ve sahtecilik yapan firmaların faaliyetleri büyük bir sorun olarak gündeme geliyor. “Bize neler yedirmişler?” sorusu, halkın endişelerini yansıtırken, denetimlerin sıklaştırılması ve daha fazla şeffaflık talep edilmeye devam ediyor.