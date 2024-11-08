Şafak Malatya Kimdir, Kaç Yaşında?

Şafak Malatya, İstanbul Etiler Anadolu Otelcilik Lisesi’nden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü’nü bitirmiştir. Ardından Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni de tamamlayarak eğitimini sürdürmüştür.

Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Malatya, medya dünyasına 2010 yılında köşe yazarlığıyla adım atmıştır. Radyo, gazete ve televizyon gibi birçok platformda yazar ve yorumcu olarak görev yapmış, pandemi dönemiyle dijital platformlara yönelmiştir. Halen Ajans1903 ve Playspor YouTube kanallarında yayınlarına devam etmektedir.

Basına Giriş Amacı

Şafak Malatya, medya dünyasına girerken “taraf olurken objektif kalabilme” anlayışını yansıtmak istemiştir.

Malatya, spor dünyasında gizli kalmış ya da dile getirilmeyen konuları objektif bir bakış açısıyla ele almayı amaçlamış; köşe yazıları, radyo ve televizyon yayınlarında izleyiciye dürüst bir perspektif sunmayı kendine misyon edinmiştir.

Malatya, medya kariyerinde izleyiciye cesurca ifade edilemeyen gerçekleri aktarmaya devam edeceğini vurgulamaktadır.

Çalıştığı ve İşbirliği Yaptığı Platformlar

Radyolar

Lig Radyo

Radyo Gol

TRT 1 Radyo

Televizyonlar

A Spor

Bengütürk TV

TGRT Haber

Tivibu Spor

Mavi Karadeniz TV

Gazete ve Dergiler

Güneş Gazetesi

Samsun Gazetesi

Diyagonel E-Dergi

Web Siteleri

Maçadogru.com

Kartalhaber.com

Duhuliye.com

Sporundibi.com

Playspor.com

Ajans1903.com

Haber365.com

Gündem Beşiktaş.com

Trhaber.com

Şafak Malatya, basındaki güçlü duruşunu sürdüren, sporseverlere farklı bir bakış açısı sunmayı ilke edinmiş bir gazetecidir.