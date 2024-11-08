Şafak Malatya Kimdir, Kaç Yaşında?

Şafak Malatya, İstanbul Etiler Anadolu Otelcilik Lisesi’nden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü’nü bitirmiştir. Ardından Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni de tamamlayarak eğitimini sürdürmüştür.
Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Malatya, medya dünyasına 2010 yılında köşe yazarlığıyla adım atmıştır. Radyo, gazete ve televizyon gibi birçok platformda yazar ve yorumcu olarak görev yapmış, pandemi dönemiyle dijital platformlara yönelmiştir. Halen Ajans1903 ve Playspor YouTube kanallarında yayınlarına devam etmektedir.
Basına Giriş Amacı
Şafak Malatya, medya dünyasına girerken “taraf olurken objektif kalabilme” anlayışını yansıtmak istemiştir.
Malatya, spor dünyasında gizli kalmış ya da dile getirilmeyen konuları objektif bir bakış açısıyla ele almayı amaçlamış; köşe yazıları, radyo ve televizyon yayınlarında izleyiciye dürüst bir perspektif sunmayı kendine misyon edinmiştir.
Malatya, medya kariyerinde izleyiciye cesurca ifade edilemeyen gerçekleri aktarmaya devam edeceğini vurgulamaktadır.
Çalıştığı ve İşbirliği Yaptığı Platformlar
Radyolar
- Lig Radyo
- Radyo Gol
- TRT 1 Radyo
Televizyonlar
- A Spor
- Bengütürk TV
- TGRT Haber
- Tivibu Spor
- Mavi Karadeniz TV
Gazete ve Dergiler
- Güneş Gazetesi
- Samsun Gazetesi
- Diyagonel E-Dergi
Web Siteleri
- Maçadogru.com
- Kartalhaber.com
- Duhuliye.com
- Sporundibi.com
- Playspor.com
- Ajans1903.com
- Haber365.com
- Gündem Beşiktaş.com
- Trhaber.com
Şafak Malatya, basındaki güçlü duruşunu sürdüren, sporseverlere farklı bir bakış açısı sunmayı ilke edinmiş bir gazetecidir.