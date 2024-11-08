Cuma, Kasım 8
Home>>Genel>>Şafak Malatya Kimdir, Kaç Yaşında?
Şafak Malatya
Genel

Şafak Malatya Kimdir, Kaç Yaşında?

Kerim Güler
8 Kasım 20240

Şafak Malatya, İstanbul Etiler Anadolu Otelcilik Lisesi’nden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü’nü bitirmiştir. Ardından Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni de tamamlayarak eğitimini sürdürmüştür.

Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Malatya, medya dünyasına 2010 yılında köşe yazarlığıyla adım atmıştır. Radyo, gazete ve televizyon gibi birçok platformda yazar ve yorumcu olarak görev yapmış, pandemi dönemiyle dijital platformlara yönelmiştir. Halen Ajans1903 ve Playspor YouTube kanallarında yayınlarına devam etmektedir.

Basına Giriş Amacı

Şafak Malatya, medya dünyasına girerken “taraf olurken objektif kalabilme” anlayışını yansıtmak istemiştir.

Malatya, spor dünyasında gizli kalmış ya da dile getirilmeyen konuları objektif bir bakış açısıyla ele almayı amaçlamış; köşe yazıları, radyo ve televizyon yayınlarında izleyiciye dürüst bir perspektif sunmayı kendine misyon edinmiştir.

Malatya, medya kariyerinde izleyiciye cesurca ifade edilemeyen gerçekleri aktarmaya devam edeceğini vurgulamaktadır.

Çalıştığı ve İşbirliği Yaptığı Platformlar

Radyolar

  • Lig Radyo
  • Radyo Gol
  • TRT 1 Radyo

Televizyonlar

  • A Spor
  • Bengütürk TV
  • TGRT Haber
  • Tivibu Spor
  • Mavi Karadeniz TV

Gazete ve Dergiler

  • Güneş Gazetesi
  • Samsun Gazetesi
  • Diyagonel E-Dergi

Web Siteleri

  • Maçadogru.com
  • Kartalhaber.com
  • Duhuliye.com
  • Sporundibi.com
  • Playspor.com
  • Ajans1903.com
  • Haber365.com
  • Gündem Beşiktaş.com
  • Trhaber.com

Şafak Malatya, basındaki güçlü duruşunu sürdüren, sporseverlere farklı bir bakış açısı sunmayı ilke edinmiş bir gazetecidir.

Related Articles

Bournemouth Manchester City Özet Genel

Bournemouth Manchester City Özet: City’nin Bu Sezon İlk Yenilgisi

Genel

Uçuş Fobisi Sizce Nasıl Önlenir?

Mehmet Akif Üstündağ Genel

3. kez Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Seçilen Mehmet Akif Üstündağ Kimdir, Nerelidir?

Türk Devletleri Teşkilatı Genel

Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nde Merkez Bankası Konseyi Kurulması İçin Adım Atıldı

Güncel İndirimli Ürünler Genel

31 Ekim 2024 Güncel İndirimli Ürünler: En İyi Fırsatlar ve Tasarruf İpuçları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir