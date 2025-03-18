Tiflis Havaalanından Şehir Merkezine Nasıl Gidilir?

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’e seyahat edenler için ilk durak Tiflis Uluslararası Havalimanı (TBS) oluyor. Peki, havalimanından şehir merkezine nasıl ulaşabilirsiniz? Otobüsten taksiye, araç kiralamadan trene kadar birçok alternatif mevcut. İşte bütçenize ve konforunuza en uygun ulaşım seçenekleri!

1. Otobüs ile Uygun Fiyatlı Ulaşım (37 Numara)

Bütçe dostu bir seçenek arıyorsanız, 37 numaralı otobüs tam size göre!

✅ 7/24 hizmet veren bu otobüs hattı, havalimanından şehir merkezine doğrudan ulaşım sağlıyor.

✅ Özgürlük Meydanı, Rustaveli Caddesi ve Avlabari Metro İstasyonu gibi merkezi noktalardan geçiyor.

✅ Yolculuk süresi: Ortalama 45 dakika sürüyor.

✅ Bilet ücreti: Sadece 1 Gürcü Larisi (GEL) – yaklaşık 0,30 USD!

📌 Önemli Not: Biletinizi otobüs içindeki makinelerden alabilirsiniz, ancak makineler para üstü vermediği için yanınızda tam bozuk para bulundurmanız önerilir.

2. Taksi veya Bolt ile Hızlı ve Konforlu Yolculuk

Eğer bagajınız ağırsa veya zamanınız kısıtlıysa, taksi en iyi seçenek olabilir.

🚕 Taksi Ücretleri:

Havalimanında taksiler mevcuttur, ancak resmi taksi şirketlerini kullanmanız veya fiyat konusunda pazarlık yapmanız önerilir.

veya fiyat konusunda pazarlık yapmanız önerilir. Ortalama ücret 50-60 GEL civarındadır.

📲 Bolt Uygulaması ile Daha Ekonomik Ulaşım

Gürcistan’da Uber yerine Bolt daha yaygın kullanılıyor.

daha yaygın kullanılıyor. Şehir merkezine Bolt ile yolculuk ücreti: 35-40 GEL (Mayıs 2024 itibarıyla).

(Mayıs 2024 itibarıyla). Süre: Yaklaşık 30 dakika.

💡 İpucu: Bolt’u kullanmadan önce uygulamayı indirip kredi kartınızı tanımlayarak kolayca araç çağırabilirsiniz.

3. Araç Kiralama: Özgürlüğüne Düşkün Gezginler İçin

🚗 Tiflis’i kendi başınıza keşfetmek mi istiyorsunuz? O halde havalimanındaki araç kiralama firmaları size hitap edebilir.

✅ Şehirde toplu taşıma kullanmak yerine kendi programınızı oluşturabilirsiniz.

✅ Özellikle Kazbegi, Signagi veya Batum gibi şehirlere gitmeyi planlıyorsanız oldukça avantajlı bir seçenek.

💰 Fiyatlar: Günlük 40-80 USD arasında değişiyor.

📌 Önemli Not: Araç kiralamadan önce uluslararası ehliyetinizin geçerli olup olmadığını kontrol edin!

4. Tren: Hızlı Ama Sınırlı Bir Seçenek

🚆 Tiflis Havalimanı’na en yakın tren istasyonu, terminale sadece 70 metre uzaklıkta!

✅ Yolculuk süresi: 20 dakika gibi kısa bir sürede şehir merkezine ulaşabilirsiniz.

✅ Fiyat: Uygun maliyetli bir seçenek.

❌ Ancak dikkat! Tren seferleri oldukça sınırlı. Eğer uçuş saatinizle uyumlu değilse, diğer ulaşım yöntemlerini tercih edebilirsiniz.

Gürcistan’daki Diğer Uluslararası Havalimanları

Gürcistan, toplamda 11 havaalanına sahip. Ancak sadece üçü uluslararası tarifeli seferlere ev sahipliği yapıyor:

✈️ Tiflis Uluslararası Havalimanı (TBS): Gürcistan’ın en büyük ve en yoğun havalimanıdır.

✈️ Batum Havalimanı (BUS): Karadeniz kıyısındaki Batum şehrinde yer alır.

✈️ Kutaisi Uluslararası Havalimanı (KUT): Düşük maliyetli havayollarının merkezi konumundadır.

En İdeal Seçenek Hangisi?

Eğer ekonomik bir yolculuk istiyorsanız 37 numaralı otobüs,

Zamandan tasarruf etmek için Bolt veya taksi,

Kendi seyahat programınızı oluşturmak için araç kiralama,

Hızlı ve uygun fiyatlı ulaşım için tren sizin için en iyi seçenek olabilir!

Siz hangi ulaşım yöntemini tercih edersiniz? Yorumlarda paylaşın! 🚀