Sırt çantası el bagajı Sayılır mı Pegasus?

14 Şubat 2024 itibarıyla uygulamaya giren yeni düzenlemeler, uçak yolculuklarındaki bagaj kurallarını etkilemektedir. Bu düzenlemeler, özellikle ek bagaj ve kabin içi taşıma ile ilgili kuralları kapsamaktadır. Detaylı bilgiler için aşağıdaki bilgilere göz atabilirsiniz.

Kabin Bagajı ve Ek Parça Kuralları

Yurt dışı ve Kıbrıs uçuşları için geçerli olan düzenlemelerde, kabin bagajı hakkı içermeyen veya bu hakkı satın almayan yolcular sadece 1 adet koltuk altına sığacak çanta ile uçağa binme hakkına sahiptir.

Öte yandan, kabin bagajı hakkı olan yolcular, yanlarına 1 adet kabin bagajı ve 1 adet koltuk altına sığacak çanta alabilirler. Bu değişiklik, bagajın türüne ve yolculuk yapılan destinasyona göre farklılık gösterir.

Uçak İçi Ek Parça Ücretlendirmesi

Yeni kurallara göre, uçak içine izin verilen ölçülerin üzerinde veya ek parça getirilmesi halinde, her ek parça için uçağa biniş esnasında ek ücret tahsil edilecektir. Yolcuların bu durumdan etkilenmemesi için kabin içi taşıma kurallarına dikkat etmeleri gerekmektedir. Özellikle, uçuş öncesinde alınan biletlerin geçerlilik süresine ve kurallara uygun hareket etmek önemlidir.

Yurt İçi Uçuşlarda Değişiklikler

Yurt içi uçuşları için mevcut bagaj kuralları herhangi bir değişikliğe uğramamıştır. Yolcular, uçağa yalnızca 1 adet, 554020 cm boyutlarındaki ve en fazla 8 kg ağırlığındaki kabin bagajını alabilirler. Bu kurallar, daha önce uygulanan bagaj düzenlemeleriyle aynıdır ve geçerliliği devam etmektedir.

Bagaj Kuralları Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Yeni düzenlemelerle birlikte, yolcuların uçak içine alabilecekleri bagaj miktarı ve ölçüleri net bir şekilde belirlenmiştir. Bu nedenle, uçak yolculukları öncesinde kabin bagajı ile ilgili detaylara ve ekstra ücretlendirme politikalarına dikkat edilmesi, seyahatin sorunsuz geçmesini sağlayacaktır.