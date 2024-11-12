Bahis Sitesinin Reklamını Yaptığı Görüntüleri İçin Ersin Korkut’tan Açıklama

Ünlü oyuncu Ersin Korkut’un yasa dışı bahis sitesinin canlı yayınına katılarak reklamını yapıp kumar oynadığı görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Görüntülerde Korkut’un, yanında bir kişiyle keyifle oyun oynarken, bahis yüzünden evlerini kaybeden insanlar ile dalga geçtiği anlar dikkat çekti. Ancak Ersin Korkut, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, söz konusu video içeriğine kendi isteğiyle katılmadığını belirtti ve hukuki adımlar atacağını duyurdu.

Görüntülerde Ne Oldu?

Yasa dışı bahis sitesinin canlı yayınında yer alan ve Ersin Korkut’un uzun süre kumar oynadığı görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı. Bu videoda, Korkut’un yanı sıra yanındaki kişiyle birlikte, bahis oyunları yüzünden insanların hayatlarının nasıl olumsuz etkilendiği hakkında alaycı bir dil kullanarak gülmesi dikkatlerden kaçmadı. Bu görüntüler, bahis ve kumarın zararlarına dair bir eleştiri yapmayı amaçlayan bir davranış olarak algılandı, ancak Korkut’un açıklaması, durumu farklı bir boyuta taşıdı.

Ersin Korkut’un Yapmış Olduğu Açıklama

Ersin Korkut, kendisiyle ilgisi olmayan ve izni olmadan yayınlanan bu görüntülerin ardından bir açıklama yaparak, söz konusu video içeriğine dahil olmadığını ifade etti. Avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, videonun Korkut’un yurt dışında bulunduğu sırada kaydedildiğini ve oyuncunun izni dışında dijital ortamda yayımlandığını belirtti. Korkut, videonun fark edilmesiyle birlikte hemen harekete geçtiğini ve içerik üreticisi ile iletişime geçerek görüntülerin kaldırılmasını sağladığını söyledi.

Hukuki Adımlar Atılacak

Ersin Korkut, videonun silinmesinin ardından yasal süreçte de hareket geçti. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturma sonucunda, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade veren Korkut’un, konu hakkında takipsizlik kararı alındı. Korkut’un avukatı, müvekkilinin yasa dışı bahis mekanizmasına herhangi bir şekilde dâhil olmadığının yargı mercilerince onaylandığını ifade etti.

Hedef Gösterilen Korkut’a Hukuki Tepki

Görüntülerin yayılmasının ardından bazı yayın kuruluşları ve sosyal medya kullanıcıları, Korkut’u hedef alarak toplumda yanıltıcı izlenimler yaratmaya çalıştılar. Avukatı, bu durumu eleştirerek, Korkut’a yönelik karalama kampanyalarına karşı gerekli cezai ve hukuki başvuruların yapılacağını belirtti. Korkut’un açıklamalarına göre, söz konusu görüntülerle ilgili oluşturulmaya çalışılan yanlış izlenimlere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Ersin Korkut’un yasa dışı bahis reklamı yaptığına dair ortaya çıkan görüntüler, hem medya dünyasında hem de sosyal medyada büyük bir tartışma yarattı. Ancak Korkut, konuyla ilgili net açıklamalar yaparak hukuki süreci başlatmış ve olaya dair kendi tarafını savunmuştur. Bu gelişmeler, sanatçının yasa dışı bahisle hiçbir ilgisi olmadığını ve tüm sürecin yanlış anlaşılmalara dayandığını ortaya koymuştur.