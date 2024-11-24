Leganes – Real Madrid Maçı: Yayın Bilgileri ve Detaylar

İspanya La Liga’da heyecan dorukta! Real Madrid, Arda Güler’in de ilk 11’de sahaya çıkacağı Leganes deplasmanında galibiyet arıyor. Futbolseverler, 24 Kasım 2024 Pazar günü TSİ 20:30’da başlayacak bu kritik maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve şifreli olup olmadığını merak ediyor.

Leganes – Real Madrid Maçı Ne Zaman ve Nerede?

Tarih: 24 Kasım 2024, Pazar

24 Kasım 2024, Pazar Saat: 20:30 (TSİ)

20:30 (TSİ) Stadyum: Estadio Municipal de Butarque, Leganes

Leganes – Real Madrid Maçı Hangi Kanalda?

Bu önemli La Liga mücadelesi, S Sport, S Sport Plus, ve EXXEN platformları üzerinden canlı yayınlanacak.

Maç Şifresiz Mi Yayınlanacak?

Leganes – Real Madrid maçı, S Sport gibi üye olunması gereken platformlar üzerinden şifreli olarak yayınlanacak. Maçın yayınlarını uydu ya da dijital platformlardan izlemek isteyenler, aşağıdaki frekans bilgilerini kullanabilir:

Frekans: 12188 MHz

12188 MHz Polarizasyon: Dikey (Vertical)

Dikey (Vertical) Symbol Rate: 27500 ksym/s

27500 ksym/s FEC: 5/6

5/6 Modülasyon: DVB-S2-8PSK

Arda Güler’in performansı ve Real Madrid’in deplasmanda alacağı sonuç, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu unutulmaz mücadele için yayın platformlarınızı kontrol etmeyi unutmayın!