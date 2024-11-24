Leganes – Real Madrid Maçı: Yayın Bilgileri ve Detaylar

İspanya La Liga’da heyecan dorukta! Real Madrid, Arda Güler’in de ilk 11’de sahaya çıkacağı Leganes deplasmanında galibiyet arıyor. Futbolseverler, 24 Kasım 2024 Pazar günü TSİ 20:30’da başlayacak bu kritik maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve şifreli olup olmadığını merak ediyor.
Leganes – Real Madrid Maçı Ne Zaman ve Nerede?
- Tarih: 24 Kasım 2024, Pazar
- Saat: 20:30 (TSİ)
- Stadyum: Estadio Municipal de Butarque, Leganes
Leganes – Real Madrid Maçı Hangi Kanalda?
Bu önemli La Liga mücadelesi, S Sport, S Sport Plus, ve EXXEN platformları üzerinden canlı yayınlanacak.
Maç Şifresiz Mi Yayınlanacak?
Leganes – Real Madrid maçı, S Sport gibi üye olunması gereken platformlar üzerinden şifreli olarak yayınlanacak. Maçın yayınlarını uydu ya da dijital platformlardan izlemek isteyenler, aşağıdaki frekans bilgilerini kullanabilir:
- Frekans: 12188 MHz
- Polarizasyon: Dikey (Vertical)
- Symbol Rate: 27500 ksym/s
- FEC: 5/6
- Modülasyon: DVB-S2-8PSK
Arda Güler’in performansı ve Real Madrid’in deplasmanda alacağı sonuç, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu unutulmaz mücadele için yayın platformlarınızı kontrol etmeyi unutmayın!