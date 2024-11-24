Pazar, Kasım 24
Home>>Genel>>Leganes – Real Madrid Maçı: Yayın Bilgileri ve Detaylar
Genel

Leganes – Real Madrid Maçı: Yayın Bilgileri ve Detaylar

Kerim Güler
24 Kasım 20240

İspanya La Liga’da heyecan dorukta! Real Madrid, Arda Güler’in de ilk 11’de sahaya çıkacağı Leganes deplasmanında galibiyet arıyor. Futbolseverler, 24 Kasım 2024 Pazar günü TSİ 20:30’da başlayacak bu kritik maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve şifreli olup olmadığını merak ediyor.

Leganes – Real Madrid Maçı Ne Zaman ve Nerede?

  • Tarih: 24 Kasım 2024, Pazar
  • Saat: 20:30 (TSİ)
  • Stadyum: Estadio Municipal de Butarque, Leganes

Leganes – Real Madrid Maçı Hangi Kanalda?

Bu önemli La Liga mücadelesi, S Sport, S Sport Plus, ve EXXEN platformları üzerinden canlı yayınlanacak.

Maç Şifresiz Mi Yayınlanacak?

Leganes – Real Madrid maçı, S Sport gibi üye olunması gereken platformlar üzerinden şifreli olarak yayınlanacak. Maçın yayınlarını uydu ya da dijital platformlardan izlemek isteyenler, aşağıdaki frekans bilgilerini kullanabilir:

  • Frekans: 12188 MHz
  • Polarizasyon: Dikey (Vertical)
  • Symbol Rate: 27500 ksym/s
  • FEC: 5/6
  • Modülasyon: DVB-S2-8PSK

Arda Güler’in performansı ve Real Madrid’in deplasmanda alacağı sonuç, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu unutulmaz mücadele için yayın platformlarınızı kontrol etmeyi unutmayın!

Related Articles

Genel

Uçaklarda Nem Dönüşüm Sistemleri

İstanbul Havalimanı Genel

İstanbul Havalimanı Zirvede: Avrupa’nın En Yoğun Havalimanı Listesi Açıklandı

Genel

Archer Aviation Hava Taksiciliği İçin FAA’dan Part 135 Sertifikası Aldı

Genel

BİM 8 Kasım 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Şık ve Ekonomik Ürünlerle Dolu İndirim Fırsatları

Genel

25 Kasım – 1 Aralık 2024 Haftası Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumu: Duygusal Dönüşümüne Tanıklık Edin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir