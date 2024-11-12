BİM 19 Kasım 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Temel İhtiyaç Ürünlerinden Lezzetli Atıştırmalıklara Her Şey Burada!

BİM, 19 Kasım 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğunda müşterilerine yeni indirimler ve fırsatlar sunuyor. Bu kampanya, özellikle temel tüketim maddeleri ve çeşitli ev ihtiyaçlarına yönelik fırsatlarla dikkat çekiyor. Hem temel gıda ürünleri hem de temizlik, kişisel bakım ürünlerinde büyük indirimler bulunuyor.

BİM, Salı gününe özel bu fırsatlarla, her bütçeye hitap eden bir alışveriş deneyimi vadediyor. BİM’in 19 Kasım kataloğunda neler olduğunu detaylı bir şekilde inceleyelim.

Temel Tüketim Ürünleri

BİM 19 Kasım 2024 aktüel kataloğunda en dikkat çeken ürünler, günlük yaşamda sıkça ihtiyaç duyulan temel tüketim maddelerinden oluşuyor. Bu hafta, özellikle süt ve süt ürünleri kategorisi, BİM müşterileri için cazip fırsatlar sunuyor. Örneğin, SEK markalı 5 kg’lık yarım yağlı yoğurt 149 TL’den satışa sunulacak. Ayrıca, Eker markalı 900 gr probiyotik yoğurt 44,50 TL’ye satılırken, SEK 400 gr süzme yoğurt ise 39,50 TL olarak raflardaki yerini alacak. Yoğurt ve peynir çeşitlerinde sunulan bu indirimler, tüketicilerin ilgisini çekecek gibi görünüyor.

BİM’in 19 Kasım kataloğunda, peynir çeşitleri de öne çıkıyor. Aknaz markalı 1500 gr yarım yağlı tost peyniri 239 TL, Anka markalı 1000 gr yarım yağlı dilimli tost peyniri ise 189 TL’ye satılacak. Bunların yanı sıra, Aknaz 1000 gr lor peyniri 49,50 TL’den, Dost 2L %1,2 yağlı ayran ise 44,50 TL’den satışa sunulacak. Ayrıca, Altınkılıç çilekli kefir 1 litre 49,50 TL fiyatıyla, Tikveşli 200 ml %18 yağlı krema ise 29,50 TL fiyat etiketine sahip olacak. Tüm bu ürünler, temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için oldukça cazip fırsatlar sunuyor.

Atıştırmalıklar ve Dondurulmuş Ürünler

BİM, 19 Kasım 2024 kataloğunda, atıştırmalıklar ve dondurulmuş gıda ürünlerinde de önemli indirimler yapmış. Yumak patatesli gül böreği, 1000 gr’lık paketiyle 87,50 TL’ye satılacak. Feast markalı ince çıtır patates 1 kg ise 89 TL olarak raflarda olacak.

Dondurulmuş et ürünleri arasında Beşler dana kangal sucuk 500 gr 185 TL, Akşeker 250 gr doğranmış donuk kuzu kokoreç 89 TL, Ettat Et 1000 gr donuk dana kıyma 349 TL’den satılacak. Bunların yanı sıra Banvit piliç kokteyl sosis 1000 gr 82,50 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. Bu ürünler, özellikle dondurulmuş gıda alışverişi yapmayı planlayanlar için ideal seçenekler arasında yer alacak.

Zeytin ve Pekmez Ürünleri

BİM 19 Kasım 2024 aktüel ürünler kataloğunda, zeytin ve pekmez gibi geleneksel gıda ürünlerine de yer verilmiş. Cem markalı 1000 gr yeşil kırma zeytin 115 TL’den, Cem 800 gr siyah sele zeytin ise aynı fiyatla, 115 TL’den satışa sunulacak. Ayrıca, Gesaş üzüm pekmezi 1300 gr 117,5 TL’ye satılacak.

Tahin severler için de 300 gr’lık cam kavanozda tahin 42,50 TL’den raflarda yer alacak. Bu ürünler, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerini sevenler için oldukça uygun fiyatlarla sunuluyor.

Temizlik ve Kişisel Bakım Ürünleri

BİM, 19 Kasım 2024 tarihinde temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde de oldukça cazip fırsatlar sunuyor. Bebek bezi kategorisinde, Sleepy markalı Maxi, Junior ve XLarge bedenleri 229 TL’ye satılacak. Temizlik ürünlerinde ise Ritmo kağıt havlu 99 TL, 32’li tuvalet kağıdı ise 159 TL’ye sunulacak. Ayrıca, Acco markalı yeşil dünya havlu peçete 25 TL’den 150’li paket olarak satışa sunulacak.

Makyaj ürünlerinde de Note markası ön plana çıkıyor. BB mini seti 109 TL’ye, sıvı allık ve dudak renklendirici ise 99 TL’den satılacak. Bu ürünler, kişisel bakımına özen gösterenlerin ilgisini çekecek.

BİM’in temizlik kategorisinde yer alan önemli ürünlerden bir diğeri de Philips markalı AAA ince pil, 79 TL’den satılacak. Ayrıca, 6’lı Philips AA kalem pil de yine 79 TL fiyatına sahip olacak. Çamaşır yumuşatıcıları ise 5 litre olarak 105 TL’den, bulaşık makinesi kapsülleri 50’li paket olarak 195 TL’den satışa sunulacak. Peros markalı toz deterjan 10 kg ise 279 TL’den raflardaki yerini alacak. Bulaşık makinesi tuzu ise 1,3 kg olarak 55 TL fiyat etiketiyle satılacak.

Ev Eşyaları ve Diğer Ürünler

BİM, 19 Kasım 2024 aktüel kataloğunda ev eşyaları konusunda da birkaç fırsat sunuyor. Çeşitli yüz temizleme süngerleri, diş fırçaları ve temizlik malzemeleri gibi ürünler, katalogda yer alan diğer dikkat çeken fırsatlar arasında. İkili yüz temizleme süngeri 45 TL, Difaş Bio Dent diş fırçası 1+1 seti ise 49,75 TL’ye satılacak. Bu ürünler, özellikle evde temizlik ve kişisel bakım yapmayı sevenler için uygun fiyatlarla satışa sunulacak.

BİM, 19 Kasım 2024 tarihinde sunmuş olduğu aktüel ürünler kataloğuyla, hem temel gıda ürünleri hem de temizlik, kişisel bakım ürünleri konusunda geniş bir yelpaze sunuyor. Bu fırsatlar, 19 Kasım Salı günü itibarıyla geçerli olacak ve çeşitli indirimler ile müşterilere birçok seçenek sunulacak.

Yeni indirimli fiyatlarla, her bütçeye uygun alışveriş imkânı tanıyan BİM, alışveriş yapmayı planlayanlar için önemli fırsatlar vadediyor. 26 Kasım’da ise yeni BİM kataloğu ile görüşmek üzere.