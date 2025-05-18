FAA’den Yeni Seyahat Yasağı: Lityum Piller Artık Bagajlara Konulamayacak!

ABD Sivil Havacılık İdaresi (FAA), lityum içerikli pillerin uçak altı bagajlarda taşınmasını tamamen yasakladı. FAA lityum pilleri yasakladı başlığıyla duyurulan bu yeni düzenleme, başta New York, Los Angeles, Chicago, Houston, San Francisco, Dallas ve Atlanta olmak üzere birçok büyük havalimanında anında yürürlüğe girdi.

Özellikle iş seyahatine çıkan yolcuları doğrudan etkileyen bu karar, acil güvenlik önlemleri kapsamında alındı. Powerbank, yedek kamera pilleri, vape cihazları ve taşınabilir şarj cihazları artık yalnızca el bagajında taşınabilecek.

Lityum Piller Neden Yasaklandı?

FAA’nin yasağına gerekçe olarak gösterdiği en önemli neden: termal kaçak (thermal runaway) riski. Bu durum, lityum pillerin aşırı ısınarak alev almasına hatta patlamasına neden olabiliyor. Özellikle uçak altı bagaj bölümünde bu tür bir olay meydana geldiğinde, mürettebatın müdahale şansı bulunmuyor.

2024 yılı içinde uçaklarda yaşanan lityum pil kaynaklı yangın vakalarında belirgin bir artış tespit edildi. FAA, bu riski önlemek için önleyici tedbir olarak bu yasağı devreye soktu.

Hangi Cihazlar Yasak Kapsamında?

Yeni düzenlemeye göre aşağıdaki lityum pil içeren cihazlar artık kesinlikle alt bagajda taşınamayacak:

Powerbank ve taşınabilir şarj cihazları

Elektronik sigaralar ve vape cihazları

Yedek kamera ve drone pilleri

Cihazdan çıkarılabilen laptop pilleri

El tipi oyun konsollarının pilleri

Şarjlı el feneri bataryaları

RC araçlar ve drone bataryaları

Elektrikli aletlerin yedek pilleri

Bu tür tüm cihazlar yalnızca kabin bagajında taşınabilecek. Eğer bir pil cihazın içinde takılı değilse, el bagajına alınmak zorunda.

Tüm Eyaletlerde Geçerli: Uyarılar ve Denetimler Artıyor

Yeni lityum pil yasağı, yalnızca büyük şehirlerle sınırlı değil. Tüm eyaletlerde ve tüm havayollarında geçerli olacak şekilde uygulamaya kondu. Boston Logan, Newark, LAX ve Atlanta Hartsfield gibi yüksek yoğunluklu havalimanlarında denetimler arttı.

TSA (Ulaştırma Güvenlik İdaresi), özellikle Florida, Massachusetts, Washington ve Arizona gibi yoğun talep gören eyaletlerde sıkı kontroller yapıyor. Memorial Day tatili öncesi artan seyahat hacmi nedeniyle bu yasak daha da kritik hale geldi.

Yasağa Uymamanın Cezası Ağır

Yeni kurala uymayan yolcular çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor:

Yasaklı ürünler güvenlik kontrolünde el konuluyor

Uçuşlar kaçırılabiliyor

Bavullar uçaktan çıkarılabiliyor

Tekrarlayan ihlaller ceza puanı veya para cezasıyla sonuçlanabiliyor

TSA, yolculara “yanlışlıkla” yapılan hatalara karşı da tolerans göstermeyeceğini belirtti. Kurala uymak artık bir tercih değil, zorunluluk.

Lityum Piller Neden Yasaklandı?

FAA’nin yasağına gerekçe olarak gösterdiği en önemli neden: termal kaçak (thermal runaway) riski. Bu durum, lityum pillerin aşırı ısınarak alev almasına hatta patlamasına neden olabiliyor. Özellikle uçak altı bagaj bölümünde bu tür bir olay meydana geldiğinde, mürettebatın müdahale şansı bulunmuyor.

2024 yılı içinde uçaklarda yaşanan lityum pil kaynaklı yangın vakalarında belirgin bir artış tespit edildi. FAA, bu riski önlemek için önleyici tedbir olarak bu yasağı devreye soktu.

Hangi Cihazlar Yasak Kapsamında?

Yeni düzenlemeye göre aşağıdaki lityum pil içeren cihazlar artık kesinlikle alt bagajda taşınamayacak:

Powerbank ve taşınabilir şarj cihazları

Elektronik sigaralar ve vape cihazları

Yedek kamera ve drone pilleri

Cihazdan çıkarılabilen laptop pilleri

El tipi oyun konsollarının pilleri

Şarjlı el feneri bataryaları

RC araçlar ve drone bataryaları

Elektrikli aletlerin yedek pilleri

Bu tür tüm cihazlar yalnızca kabin bagajında taşınabilecek. Eğer bir pil cihazın içinde takılı değilse, el bagajına alınmak zorunda.

Tüm Eyaletlerde Geçerli: Uyarılar ve Denetimler Artıyor

Yeni lityum pil yasağı, yalnızca büyük şehirlerle sınırlı değil. Tüm eyaletlerde ve tüm havayollarında geçerli olacak şekilde uygulamaya kondu. Boston Logan, Newark, LAX ve Atlanta Hartsfield gibi yüksek yoğunluklu havalimanlarında denetimler arttı.

TSA (Ulaştırma Güvenlik İdaresi), özellikle Florida, Massachusetts, Washington ve Arizona gibi yoğun talep gören eyaletlerde sıkı kontroller yapıyor. Memorial Day tatili öncesi artan seyahat hacmi nedeniyle bu yasak daha da kritik hale geldi.

Yasağa Uymamanın Cezası Ağır

Yeni kurala uymayan yolcular çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor:

Yasaklı ürünler güvenlik kontrolünde el konuluyor

Uçuşlar kaçırılabiliyor

Bavullar uçaktan çıkarılabiliyor

Tekrarlayan ihlaller ceza puanı veya para cezasıyla sonuçlanabiliyor

TSA, yolculara “yanlışlıkla” yapılan hatalara karşı da tolerans göstermeyeceğini belirtti. Kurala uymak artık bir tercih değil, zorunluluk.