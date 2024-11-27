28 Kasım Perşembe Diyarbakır’da okullar yok mu? Diyarbakır Valiliği Açıklama Yaptı mı ?

Türkiye genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, birçok ilde eğitim faaliyetlerini olumsuz etkiliyor. Meteoroloji, soğuk hava dalgasının yeni haftada da devam edeceğini duyururken, Diyarbakır’da okulların tatil olup olmadığı öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. İşte detaylar:

Diyarbakır Okullar Tatil mi? 28 Kasım Perşembe İçin Son Durum

27 Kasım Çarşamba günü, kar yağışı nedeniyle birçok ilde eğitime ara verilmişti. Ancak, Diyarbakır’da 28 Kasım Perşembe günü için henüz valilik tarafından herhangi bir tatil kararı açıklanmadı. Valilikten gelecek son dakika bilgileri güncellendiğinde bu sayfada yer alacaktır.

Kar Yağışı Nedeniyle Tatil Edilen Diğer İller

27 Kasım tarihinde kar yağışının etkili olduğu bazı illerde eğitime ara verilmiştir. İşte detaylar:

Sivas

Sivas il genelinde kar yağışı nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edilmiştir.

Bayburt

Bayburt’ta buzlanma riski dolayısıyla eğitime ara verilmiştir.

Kayseri

Kayseri’de yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda eğitim durdurulmuştur.

Bingöl

Bingöl il genelinde yoğun kar nedeniyle okullar tatil edilmiştir.

Hakkari

Hakkari’de yaşanan yoğun kar yağışı sebebiyle tüm eğitim kurumları kapatılmıştır.

Artvin

Artvin’in Şavşat ilçesinde okullar iki gün boyunca tatil edilmiştir.

Erzurum, Samsun, Giresun, Çorum, Erzincan, Batman ve Bitlis

Bu illerde de yoğun kar yağışı sebebiyle eğitime ara verilmiştir. Tatil kararları valilikler tarafından duyurulmuştur.

Nevşehir’de Son Durum

28 Kasım Perşembe günü Nevşehir’de okulların tatil edilip edilmediği konusunda henüz bir açıklama gelmemiştir. Yeni bilgiler geldikçe sayfamız güncellenecektir.

Son Dakika Gelişmelerini Takip Edin

Diyarbakır ve diğer illerde okulların tatil olup olmadığına dair valiliklerden gelen son dakika bilgilerini takip etmeye devam edin. Tüm detaylar, sayfamızda anında paylaşılacak.