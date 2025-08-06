Corendon Airlines’tan 20. Yılda Büyük Başarı! Capital 500’de Yükseldi

Türkiye merkezli tatil odaklı hava yolu şirketi Corendon Airlines, 20. kuruluş yılını önemli bir başarıyla taçlandırdı.

Şirket, Türkiye’nin en büyük özel şirketlerinin sıralandığı Capital 500 listesinde yükselerek sektördeki yerini daha da güçlendirdi. 2011 yılında listeye ilk kez giren Corendon, o tarihten bu yana aralıksız olarak listedeki varlığını sürdürüyor.

2025 yılı itibarıyla 203. sıradan 196. sıraya yükselen şirket, performansı ve sürdürülebilir büyüme politikasıyla dikkat çekti.

Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer’in değerlendirmesiyle bu başarı sadece finansal bir kazanç değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisine ve turizm sektörüne sağlanan katkının da bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Sektörde 20 Yıl, Milyonlarca Yolcu ve Güçlü Bir Filo

2005 yılında “Tatil Havayolu” vizyonuyla yola çıkan Corendon Airlines, geçen 20 yılda önemli bir mesafe kat etti. Bugün itibarıyla 35 uçaktan oluşan filosuyla yılda yaklaşık 10 milyon yolcu taşıyan şirket, hem yurt içinde hem de uluslararası pazarlarda istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyor.

Corendon, bu süreçte yalnızca yolcu taşımacılığıyla değil, müşteri deneyimini ön planda tutan uygulamalarıyla da öne çıktı. Yakıt verimliliği yüksek yeni nesil uçaklarla filosunu güçlendiren hava yolu, çevresel sürdürülebilirlik alanında da adım atıyor.

Şirketin öncelikleri arasında uçuş ağını çeşitlendirmek, müşteri memnuniyetini artırmak ve operasyonel verimliliği daha da yükseltmek yer alıyor.

Corendon Airlines’ın 20. yılına denk gelen bu yükseliş, şirketin uzun vadeli stratejilerinin başarıyla sonuç verdiğinin bir kanıtı olarak görülüyor. Capital 500 listesinde üst sıralara tırmanmak, aynı zamanda ulusal ve uluslararası düzeyde güven veren bir kurumsal yapı oluşturmanın da yansıması niteliğinde.

Capital 500 Listesindeki Yükselişin Arkasındaki Güç

Capital 500 listesinde yer almak, yalnızca ciro büyüklüğüne değil, aynı zamanda sürdürülebilirliğe, operasyonel başarıya ve sektörel katkıya dayalı bir değerlendirme sürecinin sonucu. Corendon Airlines’ın 203. sıradan 196. sıraya çıkması, bu alanlardaki güçlü performansının bir yansıması olarak yorumlanıyor.

Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer yaptığı açıklamada, bu başarının ardında çalışanların özverisinin yattığını vurguladı:

“Bu başarıda en büyük paya sahip olan ve özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarıma ve bizi tercih eden değerli misafirlerimize teşekkür ediyorum.”

Aynı zamanda bu çıkışın, şirketin 2025 yılında hem Türkiye turizmine hem de ülke ekonomisine olan katkısını daha görünür hale getirdiği belirtiliyor.