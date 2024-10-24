A101 26 Ekim 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Hafta Sonu İndirim Fırsatları

A101, 26 Ekim 2024 itibarıyla başlayacak olan yeni aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Bu katalog, 1 Kasım 2024’e kadar sürecek fırsatlarla dolu. Süt ürünlerinden atıştırmalıklara, temel gıdalardan kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede indirimler sunuluyor. İşte detaylar:

Süt ve Süt Ürünlerinde Büyük İndirimler

Bu hafta sonu A101, süt ve süt ürünleriyle indirimlere start veriyor. Ahir tam yarım yağlı tost peyniri, %22 indirimle 319 TL’den 249 TL’ye düşüyor. Ayrıca Kaanlar az yağlı taze beyaz peynir 1 kg, 135 TL yerine 109 TL’ye satılacak. Birşah yağsız süt 1 litre 20 TL’den satışa sunulurken, Birşah tam kıvamında homojenize 3 kg yoğurt 109 TL yerine 97 TL’ye iniyor. Bu fırsatlar, özellikle temel gıda alışverişleri için cazip seçenekler sunuyor.

Temel Gıdalarda Cazip Fırsatlar

26 Ekim’de başlayacak olan kampanyada, temel gıdalarda dikkat çekici indirimler var. Yemeklerin vazgeçilmezi olan Öncü 1650 g domates salçası, %28 indirimle 136,9 TL yerine 99 TL’ye düşüyor. Ovadan 2,5 kg baldo pirinç ise %11 indirimle 145 TL’den satışa sunulacak.

Çay severler için de güzel bir haber var: Ofçay Tiryaki siyah çay 1 kg, %20 indirimle 162 TL’den 129 TL’ye iniyor. Bu kampanyalar, geniş bir alışveriş listesi hazırlayanlar için kaçırılmaması gereken fırsatlar sunuyor.

Atıştırmalıklar ve Diğer İndirimler

A101’in aktüel kataloğunda atıştırmalıklar da öne çıkıyor. Eti Lifalif 350 g ince öğütülmüş ve 500 g yulaf ezmesi paketleri 39 TL’den satışa sunulacak.

Ülker bisküvileri ve atıştırmalıkları da bu hafta indirimde yer alıyor. Ceviz içi 150 g, 59 TL’den satışa sunulacak; bu, kilogram başına 394 TL’ye denk geliyor. Ayrıca Torku dana kasap sucuk 400 g, 215 TL yerine 179 TL’den satışa çıkacak.

Her Güne Özel İndirimler

A101, 26 Ekim’den 1 Kasım’a kadar her güne özel indirimler sunuyor. İşte günlük indirim takvimi:

26 Ekim: Tereyağı ve kaymaklarda %10 indirim.

Tereyağı ve kaymaklarda %10 indirim. 27 Ekim: Şampuanlarda %30 indirim.

Şampuanlarda %30 indirim. 28 Ekim: Helva, tahin ve pekmez ürünlerinde %20 indirim.

Helva, tahin ve pekmez ürünlerinde %20 indirim. 29 Ekim: Çocuk bezlerinde %25 indirim.

Çocuk bezlerinde %25 indirim. 30 Ekim: Ketçap, mayonez ve soslarda %20 indirim.

Ketçap, mayonez ve soslarda %20 indirim. 31 Ekim: Taze piliç eti ürünlerinde %10 indirim.

Taze piliç eti ürünlerinde %10 indirim. 1 Kasım: Gazlı içeceklerde %25 indirim.

Bu indirimler, 100 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olacak, bu nedenle alışveriş yaparken şartlara dikkat etmekte fayda var.

10 TL ve Üzeri Alışverişlerde Ek İndirimler

26 Ekim ile 1 Kasım arasında, iki farklı üründe ek indirim fırsatı da sunuluyor. Balparmak yayla ve ova balı 600 g, 379 TL’den 199 TL’ye iniyor. Aynı dönemde, Omo toz deterjan 3 kg, 199 TL’den 99 TL’ye düşecek. Bu ek indirimler, özellikle temizlik ve gıda alışverişlerinde avantaj sağlayacak.

Kampanya Döneminde Ekstra Fırsatlar

A101’in bu aktüel katalog döneminde sunduğu diğer indirim fırsatlarını kaçırmamak için Aktuel-urunler.com web sitesinden detaylı incelemeler yapabilirsiniz. Ayrıca, resmi bilgiler için A101’in web sitesini ziyaret etmeyi unutmayın.

Bu kampanya dönemi, A101 müşterileri için alışveriş listelerini daha ekonomik hale getirme fırsatı sunuyor. Hem temel gıda hem de atıştırmalık alanlarında birçok üründe indirim varken, hafta sonu alışverişleri için oldukça cazip seçenekler mevcut.