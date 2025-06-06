Spirit Airlines Uçağında Bomba İhbarı: Saatlerce Gecikme

Spirit Airlines’a ait NK2145 sefer sayılı uçak, 6 Haziran Perşembe sabahı Detroit Metropolitan Wayne County Havalimanı’ndan Los Angeles’a hareket etmeye hazırlanırken bomba tehdidi sebebiyle acil tahliye edildi. Kalkış için taksi yapan Airbus A321neo tipi uçak, yetkililerin hızlı müdahalesi sonucu güvenli bir bölgeye çekildi ve yolcular sorunsuz şekilde uçaktan indirildi.

Yolcular tahliye edildi, uçak didik didik arandı

Spirit Airlines

Wayne County Havalimanı Otoritesi, bomba ihbarının kalkış öncesinde ulaştığını belirterek güvenlik güçlerinin olay yerine sevk edildiğini açıkladı. Uçak, terminalden uzak bir alana yönlendirilerek burada detaylı aramadan geçirildi. Yolcular terminale otobüslerle taşınarak yeniden güvenlik taramasından geçirildi.

Bomba imha ekipleri ve K-9 birimleri tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadı. Uçak birkaç saatlik bekleyişin ardından uçuşa uygun hale getirildi. Uçak saat 13.09’da havalanarak Los Angeles Uluslararası Havalimanı’na yaklaşık altı saatlik gecikmeyle ulaştı.

Spirit Airlines’tan resmi açıklama geldi

Spirit Airlines tarafından yapılan açıklamada, “Detroit kalkışlı NK2145 sefer sayılı uçağımızda güvenlik tehdidi nedeniyle kolluk kuvvetleri uçağa yönlendirilmiştir. Tehdit bomba ihbarı olarak tanımlanmıştır. Yolcular güvenli bir şekilde tahliye edilerek terminale alınmıştır. Misafirlerimizin ve ekip üyelerimizin güvenliği en önemli önceliğimizdir” ifadelerine yer verildi.

Bomba tehditleri artışta, yaptırımlar ağır

Bu olay, 2025 yılı içerisinde ticari uçuşlara yönelik gerçekleşen çok sayıda bomba tehdidi vakasından biri oldu. Her ne kadar şimdiye kadar yapılan tüm ihbarlar asılsız çıksa da, güvenlik prosedürleri gereği her ihbar titizlikle değerlendiriliyor. Bu durum havayolları ve havalimanları için büyük maliyetler yaratırken, yolcular açısından da ciddi zaman kayıplarına neden oluyor.

Geçtiğimiz yıl Alaska Airlines uçuşunda benzer bir tehditte bulunan bir yolcu, federal mahkeme tarafından 22 ay hapis cezasına ve 80 bin dolar tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

Tehdidin hedefindeki uçak Spirit’in en yenilerinden

Tehditin hedefinde olan uçak, Spirit Airlines filosuna yeni katılan Airbus A321neo tipi N744NK kuyruk numaralı modeldi. Alabama’daki Airbus tesislerinde kısa süre önce üretilen uçak, yalnızca iki haftalık kullanım süresi içinde 40’tan az uçuş gerçekleştirmişti.

Spirit Airlines şu anda 32 adet A321neo model uçağa sahip. Ancak şirketin yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle filoda küçülmeye gidildi. Geçtiğimiz yıl iflas başvurusunda bulunan şirket, 23 uçağını satışa çıkarmış ve 2025 yılı içinde 21 eski model uçağı daha filodan çıkarmayı planladığını bildirmişti. Bu nedenle havayolu, yaz sezonu uçuş programında %25 oranında kesinti yapmak zorunda kaldı.

Yetkililer, bomba tehdidinin kaynağını ve içeriğini tespit etmek üzere çalışmalarına devam ediyor. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında henüz gözaltı ya da suç duyurusu bulunmuyor.