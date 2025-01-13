THY’nin İslamabad-İstanbul Uçuşunda Yaşanan Sert Rüzgar Engeli

Türk Hava Yolları’nın (THY) İslamabad’dan İstanbul’a gerçekleştirilen TK-711 sefer sayılı uçuşunda beklenmedik bir olay yaşandı. A330-300 tipi uçak, sert rüzgar nedeniyle iniş sırasında sağ kanat ucunun piste temas etmesiyle dikkat çekti. Olay, havacılık sektöründe önemli bir inceleme konusu haline geldi.

Olay Nasıl Gerçekleşti?

26 Aralık tarihinde İslamabad’dan kalkış yapan ve İstanbul Havalimanı’nın 35R pistine iniş yapmak üzere olan TC-JNI kuyruk tescilli Airbus A330-300 tipi uçak, sert rüzgarın etkisiyle iniş sırasında sağ kanat ucunun piste temas etmesine neden oldu. Pistin üzerinden pas geçen uçak, yaklaşık 17 dakika sonra ikinci denemesinde sorunsuz bir şekilde teker koymayı başardı.

Airbus ve THY’den İnceleme

Yaşanan olay, sadece Türk Hava Yolları tarafından değil, aynı zamanda uçağın üreticisi olan Airbus tarafından da yakından takip ediliyor. Airbus, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Sert rüzgar gibi dış faktörlerin yanı sıra uçağın teknik performansı da analiz ediliyor.

Uçak 12 Ocak’a Kadar Uçuşa Ara Verdi

Kazaya karışan uçak, inişin ardından bakım ve kontrol çalışmaları için yerde bekletildi. TC-JNI kuyruk tesciline sahip olan uçağın 12 Ocak tarihine kadar yerde kalmaya devam ettiği bildirildi. Bu süreçte, uçağın tekrar uçuşa elverişli hale gelmesi için gerekli tüm bakım prosedürleri uygulandı.

Sert Hava Koşulları Havacılıkta Nasıl Bir Etki Yaratıyor?

Havacılık sektöründe sert rüzgar ve hava koşulları, iniş ve kalkış sırasında ciddi riskler oluşturabiliyor. THY uçuşunda yaşanan bu olay, hava koşullarının uçak operasyonlarına etkisini bir kez daha güz önüne serdi. Pilotların bu tür durumlarda aldıkları kararlar, uçuş güvenliğinin sağlanmasında kritik bir rol oynuyor.

Bu olay, havacılık dünyasında ders niteliği taşırken, ilgili tarafların konuyu detaylı bir şekilde incelemesi sayesinde benzer durumların önlenmesi için yeni önlemler alınabileceği düşünülüyor.