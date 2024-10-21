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TV Yayın Akışı
Genel

21 Ekim 2024 Pazartesi TV Yayın Akışı: Bugün Hangi Programlar Ekranda?

Kerim Güler
21 Ekim 20240

Televizyon izleyicileri, 21 Ekim 2024 Pazartesi günü ekranlarda yayınlanacak olan programlar, diziler ve filmleri merak ediyor. Günü televizyon karşısında geçirmek isteyenler, “Bugün TV’de ne var?” sorusunun yanıtını arıyor. İşte, popüler kanalların bugünkü yayın akışları…

TRT 1 Yayın Akışı

TRT 1’de bugün farklı programlar ve diziler izleyicilerle buluşuyor. Sabah kuşağından akşam saatlerine kadar dolu bir yayın akışı mevcut. İşte detaylar:

  • 06.23 – İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
  • 09.10 – Kod Adı Kırlangıç
  • 10.30 – Alişan ile Gülümse Hayata
  • 13.15 – Seksenler
  • 14.30 – Gönül Dağı
  • 17.40 – Lingo Türkiye
  • 18.55 – Ana Haber
  • 20.00 – Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

ATV Yayın Akışı

ATV’nin sabah haberleri ve gündüz kuşağı programları izleyicilerle buluşuyor. Ayrıca akşam saatlerinde sevilen diziler de ekranlarda olacak. İşte ATV’nin bugünkü programları:

  • 08.00 – Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 – atv Gün Ortası
  • 14.00 – Sen Anlat Karadeniz
  • 16.00 – Esra Erol’da
  • 19.00 – ATV Ana Haber
  • 20.00 – Karadut

Kanal D Yayın Akışı

Kanal D, gün boyunca nostaljik dizilerden yarışma programlarına kadar geniş bir yelpazede içerik sunuyor. İşte 21 Ekim Pazartesi Kanal D yayın akışı:

  • 07.00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki
  • 09.00 – Neler Oluyor Hayatta?
  • 11.15 – Yaprak Dökümü
  • 13.00 – Gelinim Mutfakta
  • 16.00 – Ayazın Sonu Güneş
  • 17.15 – Bizi Birleştiren Hayat
  • 18.30 – Kanal D Ana Haber
  • 20.00 – Güzel Aşklar Diyarı
  • 23.45 – İnci Taneleri

Show TV Yayın Akışı

Show TV, sabah haberleri ve gündüz programlarının yanı sıra akşam saatlerinde sinema kuşağıyla dikkat çekiyor. Bugünkü yayın akışı ise şöyle:

  • 08.00 – Bu Sabah
  • 10.00 – Deha
  • 12.30 – Ezgi Sertel ile Gelin Evi
  • 15.00 – Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
  • 18.45 – Show Ana Haber
  • 20.00 – Kalpazan

Star TV Yayın Akışı

Star TV’nin bugünkü programları arasında sabah saatlerinden itibaren eğlenceli programlar ve diziler yer alıyor. Akşam saatlerinde ise aksiyon dolu bir film izleyicilerle buluşacak:

  • 07.00 – Güne Başlarken
  • 09.45 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.00 – Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
  • 16.15 – Söz
  • 19.00 – Star Haber
  • 20.00 – John Wick

TV8 Yayın Akışı

TV8, sabah saatlerinden itibaren sağlık programları ve magazin haberleriyle izleyicileri karşılıyor. Akşam ise sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye’nin yeni bölümü ekranlarda olacak:

  • 06.00 – Dizi
  • 07.15 – Ebru ile 8’de Sağlık
  • 08.30 – Aramızda Kalmasın
  • 11.00 – MasterChef Türkiye
  • 13.45 – Gazete Magazin
  • 16.00 – Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 20.00 – MasterChef Türkiye – Yeni Bölüm

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