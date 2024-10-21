21 Ekim 2024 Pazartesi TV Yayın Akışı: Bugün Hangi Programlar Ekranda?

Televizyon izleyicileri, 21 Ekim 2024 Pazartesi günü ekranlarda yayınlanacak olan programlar, diziler ve filmleri merak ediyor. Günü televizyon karşısında geçirmek isteyenler, “Bugün TV’de ne var?” sorusunun yanıtını arıyor. İşte, popüler kanalların bugünkü yayın akışları…

TRT 1 Yayın Akışı

TRT 1’de bugün farklı programlar ve diziler izleyicilerle buluşuyor. Sabah kuşağından akşam saatlerine kadar dolu bir yayın akışı mevcut. İşte detaylar:

06.23 – İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

– İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı 09.10 – Kod Adı Kırlangıç

– Kod Adı Kırlangıç 10.30 – Alişan ile Gülümse Hayata

– Alişan ile Gülümse Hayata 13.15 – Seksenler

– Seksenler 14.30 – Gönül Dağı

– Gönül Dağı 17.40 – Lingo Türkiye

– Lingo Türkiye 18.55 – Ana Haber

– Ana Haber 20.00 – Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

ATV Yayın Akışı

ATV’nin sabah haberleri ve gündüz kuşağı programları izleyicilerle buluşuyor. Ayrıca akşam saatlerinde sevilen diziler de ekranlarda olacak. İşte ATV’nin bugünkü programları:

08.00 – Kahvaltı Haberleri

– Kahvaltı Haberleri 10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

– Müge Anlı ile Tatlı Sert 13.00 – atv Gün Ortası

– atv Gün Ortası 14.00 – Sen Anlat Karadeniz

– Sen Anlat Karadeniz 16.00 – Esra Erol’da

– Esra Erol’da 19.00 – ATV Ana Haber

– ATV Ana Haber 20.00 – Karadut

Kanal D Yayın Akışı

Kanal D, gün boyunca nostaljik dizilerden yarışma programlarına kadar geniş bir yelpazede içerik sunuyor. İşte 21 Ekim Pazartesi Kanal D yayın akışı:

07.00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki

– Öyle Bir Geçer Zaman Ki 09.00 – Neler Oluyor Hayatta?

– Neler Oluyor Hayatta? 11.15 – Yaprak Dökümü

– Yaprak Dökümü 13.00 – Gelinim Mutfakta

– Gelinim Mutfakta 16.00 – Ayazın Sonu Güneş

– Ayazın Sonu Güneş 17.15 – Bizi Birleştiren Hayat

– Bizi Birleştiren Hayat 18.30 – Kanal D Ana Haber

– Kanal D Ana Haber 20.00 – Güzel Aşklar Diyarı

– Güzel Aşklar Diyarı 23.45 – İnci Taneleri

Show TV Yayın Akışı

Show TV, sabah haberleri ve gündüz programlarının yanı sıra akşam saatlerinde sinema kuşağıyla dikkat çekiyor. Bugünkü yayın akışı ise şöyle:

08.00 – Bu Sabah

– Bu Sabah 10.00 – Deha

– Deha 12.30 – Ezgi Sertel ile Gelin Evi

– Ezgi Sertel ile Gelin Evi 15.00 – Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

– Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 18.45 – Show Ana Haber

– Show Ana Haber 20.00 – Kalpazan

Star TV Yayın Akışı

Star TV’nin bugünkü programları arasında sabah saatlerinden itibaren eğlenceli programlar ve diziler yer alıyor. Akşam saatlerinde ise aksiyon dolu bir film izleyicilerle buluşacak:

07.00 – Güne Başlarken

– Güne Başlarken 09.45 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

– Songül ve Uğur ile Sana Değer 13.00 – Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

– Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak 16.15 – Söz

– Söz 19.00 – Star Haber

– Star Haber 20.00 – John Wick

TV8 Yayın Akışı

TV8, sabah saatlerinden itibaren sağlık programları ve magazin haberleriyle izleyicileri karşılıyor. Akşam ise sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye’nin yeni bölümü ekranlarda olacak: