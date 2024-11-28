Metehan Galatasaray’a hangi takımdan geldi?

Galatasaray’ın gelecek vadeden yeteneklerinden biri olan Metehan Baltacı, son dönemde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Genç futbolcunun kariyeri, mevkisi ve yetenekleri taraftarlar tarafından merak ediliyor. Metehan Baltacı hakkında bilmeniz gereken her şey bu yazıda!

Metehan Baltacı’nın Doğum Tarihi ve Mevkisi

3 Kasım 2002 doğumlu olan Metehan Baltacı, futbol kariyerinde çeşitli mevkilerde başarıyla forma giyiyor. Ana pozisyonu stoper olmakla birlikte, ihtiyaç duyulduğunda ön libero ve sağ bek mevkilerinde de oynayabiliyor. Bu çok yönlülülük, takım içindeki önemini arttırıyor.

Futbol Kariyerinin Başlangıcı

Futbola Galatasaray altyapısında başlayan Metehan Baltacı, çeşitli yaş kategorilerinde forma giydi. U16, U17 ve U19 takımlarında boy gösteren oyuncu, Galatasaray’ın gelecekteki savunma hattı için umut vaat eden bir isim haline geldi.

Kiralık Dönemleri: Tecrübe Kazanılan Yıllar

Metehan Baltacı, daha fazla tecrübe kazanması amacıyla farklı takımlara kiralandı. 2021-2022 sezonunda İskenderunspor formasını terleten genç oyuncu, ertesi sezon Manisa FK kadrosunda yer aldı. 2023-2024 sezonunda ise Arda Turan’ın teknik direktörlük yaptığı Eyüp spor’da oynadı ve burada da önemli deneyimler kazandı.

Metehan Baltacı ne zaman Galatasaray’a geldi?

Futbol dünyasında oyuncu transferleri ve sözleşme süreçleri her zaman ilgi çekici bir dinamik oluşturur. Örneğin, bir futbolcunun kariyer yolculuğuna göz attığımızda dikkat çekici bir hikâye ortaya çıkabiliyor. 3 Ağustos 2022 tarihinde Manisa Futbol Kulübü’ne geçici transfer olan oyuncu, 2 Şubat 2023’te başlayan bu anlaşmayı 31 Mayıs 2023 tarihinde tamamlamıştır.

Ardından Galatasaray A.Ş. ile 6 Şubat 2023 tarihinde dönem dışı sözleşme yenileyerek 1 Haziran 2025 ile 31 Mayıs 2026 tarihleri arasında sürecek yeni bir anlaşmaya imza atmıştır. Aynı zamanda 19 Temmuz 2023 tarihinde Galatasaray A.Ş. ile devam eden vize sürecini yenileyen oyuncu, 3 Ağustos 2023 tarihinde İKAS Eyüpspor’a geçici transfer olmuştur.

Bu süreç, oyuncunun 30 Haziran 2024 tarihine kadar Eyüpspor forması giymesini sağlamıştır. 12 Temmuz 2024 tarihinde ise Galatasaray A.Ş. ile vizesini yeniden güncelleyerek kulüpteki bağlarını güçlendirmiştir. Bu transfer serüveni, oyuncunun hem bireysel kariyerine hem de temsil ettiği kulüplerin başarısına katkı sağlama çabalarını gözler önüne seriyor.

Milli Takım Performansı

Metehan Baltacı, farklı yaş kategorilerinde milli formayı giyme başarısı gösterdi. Bu performansı, onun ülke futbolunun gelecekteki önemli savunma oyuncularından biri olacağını gösteriyor.

Lig Performansları ve İstatistikleri

U19 Súper Lig : Metehan, 37 maçta forma giymiş ve 7 gol atarak savunmadaki başarısını gol katkısıyla süslemiştir.

: Metehan, 37 maçta forma giymiş ve 7 gol atarak savunmadaki başarısını gol katkısıyla süslemiştir. TFF 1. Lig: Oynadığı takımlarda 36 maça çıkmış ve 2 asist yaparak katkıda bulunmuştur.

Galatasaray ile Sözleşmesi

Metehan Baltacı’ın Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihine kadar devam ediyor. Bu, kulübün ona olan uzun vadeli güvenini gösteriyor. Gelecekte daha fazla şans bulması beklenen oyuncu, yeteneklerini süper lig arenasında sergilemeye devam edecek.

Metehan Baltacı, hem çok yönlülü yetenekleri hem de fiziksel özellikleriyle Galatasaray’ın savunma hattında önemli bir oyuncu olmaya aday. Kariyerindeki bu başarılı adımlar, gelecekte adını daha sık duyacağımızın bir işareti gibi görünüyor.