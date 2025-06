Emirates SkyCargo “Aircraft Engines” Hizmetiyle Fark Yaratıyor

Emirates SkyCargo, havacılık sektörünün en değerli ve kritik parçalarından biri olan uçak motorlarının taşınması için özel olarak geliştirilen “Aircraft Engines” adlı yeni hizmetini devreye aldı. Bu hizmet, şirketin yeni oluşturduğu “Aerospace and Engineering” (Havacılık ve Mühendislik) dikeyinde sunulacak.

Uçak Motoru Taşımacılığına Özel Çözüm: Aircraft Engines

Uçak motorları, yüksek mühendislik ve hassasiyet gerektiren ekipmanlar arasında yer alıyor. Bu motorlar genellikle bakım, onarım ya da değişim amacıyla hızlı bir şekilde taşınmak zorunda kalıyor. Emirates SkyCargo, bu kritik taşımaları başarıyla gerçekleştirebilmek için üreticiler, operatörler ve sektör danışmanları ile yakın çalışarak özel bir taşıma çözümü geliştirdi.

Yeni sistemde görevli olan sertifikalı yükleme uzmanları, motorların uçağa yüklenmesinden sabitlenmesine ve indirilmesine kadar tüm süreci özel ekipman ve kontrol listeleriyle yönetiyor. Şok emici taşıma aparatları gibi özel donanımlar kullanılarak motorlara maksimum özen gösteriliyor. Ayrıca Emirates’in kontrol kulesi ekibi, her sevkiyatı anlık olarak takip ediyor ve talep halinde izleme cihazları ile yükün konumu her an müşteriye bildirilebiliyor.

Yüksek öncelikli taşıma statüsüne sahip olan Aircraft Engines sevkiyatları, havayolu ağındaki en hızlı bağlantı sürelerinden ve yüksek frekanslı uçuşlardan faydalanıyor. Gecikmeleri önlemek ve müşterilerin operasyonel sürelerini kısaltmak amacıyla taşımalara her aşamada öncelik tanınıyor.

Havacılık ve Mühendislik Dikeyi: Yüksek Hassasiyet ve Güvenlik

Emirates SkyCargo’nun kurduğu Aerospace and Engineering birimi, başta havacılık, mühendislik, savunma ve uzay sanayii olmak üzere hassas taşımacılık çözümleri arayan müşterilere hizmet sunuyor. Bu kapsamda uçak parçaları, motorlar, uydu bileşenleri, aviyonik sistemler ve ileri teknoloji ekipmanlarının taşınması için özel çözümler geliştiriliyor.

Bu yeni dikeyin bir diğer hizmeti olan Emirates AOG (Aircraft on Ground), acil uçak parça taşımalarında kullanılıyor. “Must Go” etiketiyle işaretlenen kargolar, küresel ölçekte hızla ulaştırılarak havayolu şirketlerinin operasyonel aksamalarının önüne geçiliyor.

Küresel Taşımacılıkta Kanıtlanmış Deneyim

Emirates SkyCargo, hâlihazırda her yıl yüzlerce uçak motoru taşımacılığı gerçekleştiriyor. Şirket, geçmişte birçok kritik uzay ve havacılık projesinde de aktif rol aldı. Bunlar arasında KhalifaSat uydusunun Dubai’den Güney Kore’ye taşınması ve yakın zamanda Paris’ten Auckland’a sevk edilen nanosatellitlerin uzaya gönderilmeden önceki lojistiği yer alıyor.

Bu tecrübeler, Emirates SkyCargo’nun uçak motoru lojistiği, uluslararası hava taşımacılığı, havacılık kargo hizmetleri ve uzay teknolojileri taşımacılığı gibi alanlarda uzmanlaşmasında temel rol oynuyor.