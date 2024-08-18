Dünyada İlk Elektrikli Yolcu Uçağı Sertifikalandırıldı

Havacılık sektöründe çevre dostu teknolojilere geçiş hız kazanıyor. Son dönemde dikkat çeken gelişmelerden biri de tamamen elektrikli yolcu uçağının sertifikalandırılması oldu. Eviation Aircraft tarafından geliştirilen Alice isimli bu uçak, yakın mesafeli uçuşlar için tasarlandı ve 2024 yılında FAA (Federal Aviation Administration) sertifikasını alarak önemli bir dönüm noktasına ulaştı.

Elektrikli Uçakların Avantajları

Elektrikli uçakların en büyük avantajları arasında sıfır emisyon, düşük işletme maliyetleri ve sessiz çalışma özellikleri bulunuyor. Alice modeli, yaklaşık 800 km menzil sunarken, 9 yolcu kapasitesine sahip. Ayrıca uçağın maksimum hızı saatte 460 kilometre olarak belirlendi.

Sektör İçin Ne Anlama Geliyor?

Bu gelişme, havacılık sektöründe çevreci teknolojilerin hızla yaygınlaşmasının önünü açıyor. Elektrikli uçakların özellikle kısa mesafeli bölgesel uçuşlarda kullanılması planlanıyor. Uzmanlar, bu teknolojinin hava kirliliğini azaltma ve gürültü kirliliğini minimuma indirme açısından kritik bir rol oynayacağını öngörüyor.

Gelecekte Neler Bekleniyor?

Havacılık sektöründe elektrikli motorlara sahip uçakların 2030 yılına kadar önemli bir pazar payına sahip olacağı tahmin ediliyor. Alice modelinin sertifikalandırılması, diğer üreticilerin de bu alana yatırım yapmasını teşvik edecek. Ayrıca, karbon ayak izini düşürme hedefi taşıyan havayolu şirketlerinin bu tür uçaklara yönelmesi bekleniyor.