Greta Thunberg Hastalığı Nedir?

Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg, 3 Ocak 2003 tarihinde İsveç’in başkenti Stockholm’de dünyaya geldi. Babası Svante Thunberg, aktör ve yapımcı olarak tanınırken, annesi Malena Ernman ise opera sanatçısıdır. Genç yaşına rağmen, Greta Thunberg çevre aktivizminin öncüsü olarak küresel çapta bilinen bir isim olmuştur. İklim değişikliği konusundaki farkındalığı ve çağrıları sayesinde birçok kişinin dikkatini çekmiştir. Çocukluğunda iklim değişikliği ile ilgili haberlerden derin bir şekilde etkilenen Thunberg, bu konunun önemine olan inancını ve dünyayı değiştirme arzusunu harekete geçirmiştir.

Greta Thunberg Kaç Yaşında ve Nerelidir?

2024 yılı itibarıyla Greta Thunberg, 21 yaşındadır. İsveç’in Stockholm şehrinde doğmuş ve büyümüştür. İsveç vatandaşı olan Thunberg, genç yaşına rağmen etkili bir çevre aktivisti olarak tanınmış ve dünya genelinde birçok insanı ilhamlandırmıştır.

Greta Thunberg Ne Yaptı?

Thunberg’in adını duyurması, Ağustos 2018’de İsveç Parlamentosu önünde başlattığı okul greviyle oldu. 15 yaşında iken, dünya liderlerinin iklim değişikliğiyle mücadelede yeterince etkili olmadığını düşündüğü için “Gelecek için Cuma Günleri” (Fridays for Future) hareketini başlattı. Her hafta cuma günleri okulunu bırakıp İsveç Parlamentosu önünde “İklim için okul grevi” pankartı açarak gösteri yaptı. Bu eylem kısa sürede uluslararası bir dikkat çekti ve gençler arasında küresel bir harekete dönüştü.

Greta Thunberg’in en etkili anlarından biri 2018 yılında Polonya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP24) yaptığı konuşmaydı. Thunberg, dünya liderlerine hitap ederek iklim krizi karşısında gösterdikleri kayıtsızlığa tepki gösterdi. 2019 yılında ise Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’ne katılmak üzere sıfır karbon salınımlı bir yelkenliyle Atlantik Okyanusu’nu geçti. Zirvede yaptığı “How Dare You?” (Bunu Nasıl Yaparsınız?) başlıklı konuşması büyük yankı uyandırdı ve iklim krizine dikkat çekti.

Greta Thunberg’in Ödülleri ve Etkileri

Thunberg, çevre konusundaki çabaları nedeniyle pek çok ödül ve takdir kazandı. 2019 yılında “Time” dergisi tarafından “Yılın Kişisi” seçilen Greta, bu unvanı kazanan en genç kişi oldu. Aynı yıl, Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi. Thunberg ayrıca Right Livelihood Ödülü’nü (Alternatif Nobel Ödülü) kazandı.

Fridays for Future hareketi, dünya genelinde milyonlarca genci iklim değişikliğiyle ilgili protestolar için bir araya getirdi. Greta Thunberg, genç nesillere ilham kaynağı oldu ve çevre bilincini artırma konusunda büyük bir rol oynadı.

Greta Thunberg’in Hastalığı: Asperger Sendromu Nedir?

Greta Thunberg, 11 yaşında Asperger sendromu, obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) ve seçici mutizm teşhisi aldı. Thunberg, bu durumu bir engel olarak görmemiş; aksine Asperger sendromunu “süper gücü” olarak tanımlamıştır.

Asperger Sendromunun Belirtileri

Asperger Sendromu, otizm spektrum bozuklukları (OSB) içinde yer alır ve nörogelişimsel bir farklılıktır. Bireylerde sosyal iletişim, davranış ve ilgi alanlarında belirli özelliklerle kendini gösterir. Yaygın belirtiler şunlardır:

Sosyal İletişimde Güçlükler : Diğer insanların duygularını, jestlerini ve yüz ifadelerini anlamada zorluk yaşanabilir.

: Diğer insanların duygularını, jestlerini ve yüz ifadelerini anlamada zorluk yaşanabilir. Tekrarlayan Davranışlar ve İlgi Alanları : Belirli bir konuya aşırı ilgi duyma ve bu konuda derinlemesine bilgi arayışı yaygındır.

: Belirli bir konuya aşırı ilgi duyma ve bu konuda derinlemesine bilgi arayışı yaygındır. Rutine Bağlılık : Günlük yaşamda değişiklikler kişilerde rahatsızlık hissi yaratabilir.

: Günlük yaşamda değişiklikler kişilerde rahatsızlık hissi yaratabilir. Motor Koordinasyon Zorlukları : İnce motor becerilerde zorluklar yaşanabilir.

: İnce motor becerilerde zorluklar yaşanabilir. Duyusal Hassasiyet: Işık, ses, koku gibi uyaranlara karşı hassasiyet gelişebilir.

Asperger Sendromunun Nedenleri

Asperger Sendromu’nun kesin nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Ancak genetik faktörlerin önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir. Beynin belirli bölgelerinde farklılıklar da araştırmalara göre bu sendromun oluşumunda etkili olabilir.