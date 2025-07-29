THY’den Bir İlk! Airbus A350 Uçakları İçin İslami Finansman Modeli Devrede

Türk Hava Yolları (THY), filosunu genişletme ve finansman portföyünü çeşitlendirme hedefi doğrultusunda önemli bir iş birliğine imza attı. THY, “Airbus A350” tipi uçakların alımı için Dubai merkezli Dubai Islamic Bank (DIB) ile finansman anlaşması yaptı.

Şirketin Genel Müdürlük VIP Salonu’nda düzenlenen imza törenine THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ile DIB Üst Yöneticisi Dr. Adnan Chilwan katıldı. Anlaşma, THY’nin tarihinde ilk kez İslami finans modeliyle uçak alımı yapmasını sağladı.

THY Başkanı Ahmet Bolat, konuşmasında bu anlaşmanın sadece bir finansal tercih olmadığını, aynı zamanda Körfez bölgesiyle olan ekonomik iş birliklerinde yeni bir dönemin kapısını araladığını belirtti. “Bu işlem, finansal inovasyona olan bağlılığımızı ve filomuzu güçlendirme kararlılığımızı ortaya koyarken, BAE ve bölgedeki diğer büyük kuruluşlarla ilişkilerimizi derinleştirme fırsatı sundu,” ifadelerini kullandı.

Anlamlı Ortaklık: THY ve DIB Arasında Tarihi İşlem

Dubai Islamic Bank CEO’su Adnan Chilwan da bu anlaşmanın DIB için de bir ilk olduğunu açıkladı. THY’nin İslami finansmana yönelmesini sektör açısından tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiren Chilwan, “Bu ortaklık, THY’nin küresel liderliği ile İslami finansmanın büyüyen etkisini bir araya getiriyor,” dedi.

Chilwan ayrıca THY’nin “Guinness Rekorlar Kitabı’nda en fazla ülkeye uçan hava yolu” unvanını hatırlatarak, “Bu ölçekte bir kuruluşla yapılan iş birliği, sektörün geleceğini şekillendirme noktasında önemli bir adım” yorumunda bulundu.

İmza altına alınan anlaşma ile birlikte, THY ilk kez İsviçre frangı (CHF) cinsinden İslami finansal kiralama yöntemini uygulamaya almış oldu. Yaklaşık bir yıl süren hazırlık sürecinin ardından tamamlanan bu işlem, küresel düzeyde uygulanan İslami finans modellerinden biri olarak THY’nin finansman stratejisine dahil edildi.

Yapılan anlaşma, sadece filoya yeni nesil uçakların katılmasını sağlamayacak; aynı zamanda Türk Hava Yolları’nın finansal risk yönetimini güçlendirme ve kaynak çeşitliliğini artırma hedeflerine de katkı sunacak.

THY ve DIB arasında kurulan bu iş birliği, hem Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesi hem de İslami finans araçlarının dünya genelinde daha fazla tercih edilmesi açısından dikkatle takip ediliyor.

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