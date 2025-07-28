O Tarihte Açılıyor! Malatya Havalimanı Tamamen Yenileniyor

Malatya’nın havayolu ulaşımında çehresini değiştirecek olan yeni havalimanı projesinde sona yaklaşıldı. AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, beraberindeki heyetle birlikte inşaat alanında kapsamlı incelemelerde bulundu. Yapılan açıklamaya göre havalimanı, teknik testlerin ardından Mart 2026’da hizmete açılacak.

Terminalden Aprona, Otoparktan VIP Salona Kadar Her Şey Yenileniyor

Milletvekili Babacan, havalimanı şantiyesinde terminal, pist, apron, battı-çıktı ve taksi yolları dahil tüm alanları yerinde inceledi. Babacan’a, yüklenici firma yetkilileri ve Havalimanı Müdürü Serdar Akyüz eşlik etti.

Babacan, geçtiğimiz Perşembe günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile havalimanı inşaatının hızlandırılması konusunda görüşme gerçekleştirdiğini, Pazartesi günü ise sahadaki son duruma ilişkin kapsamlı bir bilgi notunu Bakan’a sunacağını ifade etti.

Babacan’ın verdiği bilgilere göre, yeni Malatya Havalimanı tamamlandığında hem kapasite hem de teknik donanım açısından mevcut yapının çok üzerinde bir seviyeye ulaşacak. Mevcut terminal binası 8.814 metrekareden 26.765 metrekareye çıkarılırken, yıllık yolcu kapasitesi 1.200.000’den 2.500.000’e yükseltiliyor.

Yenilenen yapıda ayrıca:

Check-in bankosu sayısı 14’ten 18’e,

İç hatlar giden yolcu salonu 354 metrekareden 1.417 metrekareye,

Dış hatlar giden yolcu salonu 258 metrekareden 614 metrekareye,

İç hatlar gelen yolcu salonu 423 metrekareden 852 metrekareye,

Dış hatlar gelen yolcu salonu 280 metrekareden 971 metrekareye,

Karşılayıcılar holü 157 metrekareden 815 metrekareye,

VIP salonu 408 metrekareden 1.813 metrekareye,

CIP salonu 163 metrekareden 1.019 metrekareye,

Apron alanı 54.027 metrekareden 102.927 metrekareye çıkacak.

Ayrıca uçak park alanı 7’den 13’e, otopark kapasitesi ise 148 araçtan 498 araca çıkarılacak.

Yeni Taksi Yolları ve Battı-Çıktı ile Trafik Rahatlayacak

Yapımı süren havalimanında yolcu konforu kadar ulaşım da göz önünde bulunduruluyor. Bu kapsamda 650 metre uzunluğunda ve 400 ton taşıma kapasiteli battı-çıktı projesi de hayata geçiriliyor. Buna ek olarak iki yeni taksi yolu inşa ediliyor.

Babacan, inşaatın yıl sonuna kadar otopark ve peyzaj çalışmalarıyla birlikte tamamlanacağını belirtti. Teknik testlerin ardından Mart 2026’da hizmete alınması planlanan yeni havalimanı, Malatya’nın hava ulaşımı altyapısına çağ atlatacak.

Yeni yapının hem malzeme kalitesi hem de işçilik açısından örnek teşkil edeceğini söyleyen Babacan, “Havalimanımızın yüzümüzü ağartacak bir eser olacağına inanıyoruz” dedi.

Yeni havalimanı tamamlandığında sadece iç hatlar değil, dış hatlar yolculuklarında da Malatya’nın bağlantı noktası olarak daha aktif bir rol üstlenmesi hedefleniyor.

kaynak: malatyadan.com