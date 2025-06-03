Delta Air Lines’ın En Yüksek Kapasiteli Uçağı: Airbus A350-900

Delta Air Lines Airbus A350-900 filosu, şirketin en büyük yolcu kapasitesine sahip alt filosu olarak dikkat çekiyor. ch-aviation.com verilerine göre Delta, toplamda 37 adet A350-900 modeline sahip. Bu uçaklardan bazıları aktif değil. Filoda üç farklı konfigürasyon bulunuyor; bunlardan beşi, LATAM filosundan devralınan uçaklar olup 339 koltuk kapasitesine sahip. Bu sayıyla, Delta filosundaki hiçbir diğer uçak bu kadar yolcu taşıyamıyor.

Ex-LATAM Uçaklarının Koltuk Düzeni

339 koltuklu bu beş uçakta 30 Delta One süiti, 63 Comfort+ koltuk ve 246 adet ekonomi sınıfı koltuk yer alıyor. Bu yapılandırma sayesinde hem konfor hem de kapasite açısından fark yaratılıyor. Uçaklar, koltuk başına daha düşük maliyetle daha fazla yolcu taşıyabildiğinden, özellikle seyahat edenlerin büyük bölümünün arkadaş ve aile ziyareti amacıyla yolculuk yaptığı, gelir düzeyi daha düşük rotalarda ekonomik avantaj sağlıyor.

Filonun Yaş Dağılımı

Delta’nın A350-900 uçaklarının ortalama yaşı 5,2. Bu, filodaki geniş gövdeli uçaklar arasında en genç ikinci filo konumunda. En genç uçak grubu ise 2,9 yaş ortalamasına sahip A330-900 filosu. Ancak ex-LATAM uçaklarının yaşları 7,2 ile 9,5 arasında değişiyor ve bu durum ortalama yaşı bir miktar yukarı çekiyor. Filodaki en yaşlı A350, 9,5 yaşındaki N569DZ. Bu uçak, dünya genelinde hâlâ aktif olan en eski 18. A350 olarak kayıtlarda yer alıyor.

339 Koltuklu Uçakların Uçtuğu Hatlar

Haziran 2025 itibarıyla Delta’nın 339 koltuklu A350 uçakları, Atlanta merkezli beş farklı hatta görev yapıyor. Atlanta Hartsfield-Jackson Havalimanı, Delta’nın en yoğun merkezi olmasının yanı sıra, dünya genelinde en fazla yolcu taşıyan havalimanı olarak da öne çıkıyor. Bu hatlar, yolcu talebi yüksek ancak gelir düzeyi görece düşük olan rotalarda yoğun olarak tercih ediliyor. Önümüzdeki aylarda da aynı destinasyonların büyük ölçüde korunacağı bildiriliyor.

Delta’nın Airbus A350 Filoları Üç Farklı Konfigürasyonla Hizmet Veriyor

Delta Air Lines, Airbus A350-900 uçaklarında üç farklı koltuk konfigürasyonu kullanıyor. Bu düzenlemeler, uçuş yapılacak pazarın özelliklerine göre seçiliyor. Uçuşun uzunluğu, kalkış performansı ve yolcu profili bu tercihleri doğrudan etkiliyor. ch-aviation verilerine göre Delta, şu anda 12 adet 275 koltuklu A350’ye sahip. Bu uçaklar, Delta’nın en fazla premium yolcu kapasitesine sahip modelleri olarak öne çıkıyor.

275 Koltuklu A350: Delta’nın En Premium Düzeni

275 koltuklu A350 uçakları, özellikle uzun menzilli ve kalkış performansı gerektiren hatlarda görev alıyor. Daha az koltuk sayısı sayesinde uçaklar daha hafif oluyor, bu da yakıt tüketimini azaltıyor ve menzili artırıyor. Ayrıca bu uçaklar, 283 ton maksimum kalkış ağırlığına sahip. Bu özellik, Johannesburg gibi sıcak ve yüksek rakımlı havalimanlarından kalkış sırasında büyük avantaj sağlıyor.

275 koltuklu bu yeni konfigürasyon, Delta’nın en uzun hattı olan Atlanta–Johannesburg uçuşunda kullanılıyor. Aynı zamanda Atlanta’dan Cape Town’a yapılan, şirketin ikinci en uzun rotasında da görev yapıyor. Koltuk dağılımı ise şöyle: 40 Delta One, 40 Premium Select, 36 Comfort+, 159 ekonomi sınıfı.

306 Koltuklu A350: Delta’nın Orijinal Düzeni

306 koltuklu konfigürasyon, Delta’nın ilk A350 uçaklarında tercih ettiği düzendir. Bu modeller, daha dengeli bir premium ve ekonomi koltuk yapısı sunar. Uçakta 32 Delta One, 48 Premium Select, 36 Comfort+ ve 190 ekonomi koltuğu bulunur.

Haziran ayı itibarıyla bu konfigürasyona sahip uçaklar, farklı merkezlerden çok sayıda uluslararası hatta hizmet veriyor. Detroit’ten Amsterdam, Minneapolis, Şanghay Pudong ve Tokyo Haneda’ya; Los Angeles’tan Paris CDG, Şanghay Pudong, Sidney ve Tokyo Haneda’ya; Minneapolis’ten Amsterdam, Detroit, Seul Incheon ve Tokyo Haneda’ya; Seattle’dan ise Seul Incheon, Taipei ve Tokyo Haneda’ya uçuşlar düzenleniyor.

339 Koltuklu A350: Eski LATAM Uçakları

Delta’nın en yüksek kapasiteli A350 modeli olan 339 koltuklu versiyon, LATAM’dan devralınan uçaklardan oluşuyor. Bu konfigürasyonda 30 Delta One, 63 Comfort+ ve 246 ekonomi koltuğu yer alıyor. Premium Select sınıfı bu uçaklarda bulunmuyor.

Bu uçaklar, Delta’nın Atlanta merkezli yoğun yolcu talebi olan ancak gelir seviyesi daha düşük pazarlarda tercih ediliyor. Haziran ayı itibarıyla 339 koltuklu A350’ler Atlanta’dan beş farklı hatta düzenli olarak uçuş gerçekleştiriyor.

275 ve 306 Koltuklu A350’lerin Uçtuğu Merkezler

Haziran 2025 uçuş programına göre, 275 koltuklu uçaklar ağırlıklı olarak Atlanta’dan kalkıyor. Toplam dokuz hatta hizmet veriyor: Amsterdam, Cape Town, Johannesburg, Lima, Orlando, Salt Lake City, Santiago de Chile, Seul Incheon ve Tokyo Haneda. Ayrıca Detroit ve Salt Lake City’den de bu uçaklarla bazı uçuşlar yapılıyor.

306 koltuklu uçakların ise yalnızca bir uçuşu Atlanta’dan gerçekleşti. Haziran ayı boyunca Detroit, Los Angeles, Minneapolis ve Seattle merkezlerinden çok sayıda farklı uluslararası destinasyona seferler düzenlendi.

Delta Air Lines, bu çeşitlendirilmiş A350 konfigürasyonları sayesinde hem premium yolcu beklentilerine hem de yüksek hacimli ekonomik yolculuklara verimli şekilde yanıt veriyor.