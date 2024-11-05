Geralgine K Nedir, Ne İçin kullanılır?

GERALGİNE-K, her tabletinde 500 mg parasetamol, 30 mg kafein ve 10 mg kodein içeren, ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak etki gösteren bir ilaçtır.

GERALGİNE-K, 20 tablet içeren blister ambalajlardadır. Yetişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda, tek başına parasetamol, ibuprofen veya asetil salisilik asit gibi diğer analjeziklerle giderilemeyen akut, orta ve şiddetli ağrıların (romatizmal ağrılar, kas ağrısı, sırt ağrısı, nevralji, migren, baş ağrısı, diş ağrısı ve dismenore gibi) kısa süreli tedavisinde kullanılır.

GERALGİNE-K’yı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

Eğer parasetamol, kafein, kodein veya ilacın diğer bileşenlerine karşı aşırı duyarlılığınız veya alerjiniz varsa, bu ilacı kullanmamalısınız. Ayrıca, şiddetli santral sinir sistemi depresyonu, beyin-omurilik sıvısının veya kafa içi basıncın artışı ve geçmişteki kafa travmaları gibi durumlarınız varsa bu ilaç önerilmez.

Şiddetli karaciğer veya böbrek yetmezliği olan hastalar, yüksek tansiyonu bulunanlar ya da kan basıncını düşüren ilaçlar kullananlar için de bu ilacın kullanımı sakıncalıdır. Depresyon veya anksiyete tedavisinde ilaç alanlar, uzun süreli alkol bağımlılığı tedavisinde disulfiram kullananlar ve 0-18 yaş arası çocuklarda tıkayıcı uyku apnesi nedeniyle bademcik veya geniz eti alınmışsa da dikkatli olunmalıdır.

Solunum problemi olan çocuklarda kullanımı önerilmezken, kodeini hızlı bir şekilde morfine metabolize ettiğinizi biliyorsanız bu ilacı kullanmaktan kaçınmalısınız. Ayrıca, emziren annelerin ve 12 yaşından küçük çocukların bu ilacı kullanması kontrendikedir.

Dikkatli Kullanılması Gereken Durumlar

Kansızlık (anemi) olanlar, akciğer hastalığı bulunanlar ve karaciğer ile böbrek fonksiyon bozukluğu yaşayan hastalar, doktor kontrolünde bu ilacı dikkatli kullanmalıdır.

Kalp hastalığı olan bireylerin bu ilacı kullanmadan önce dikkatli olması gerekmektedir.Eğer başka bir ilaçta parasetamol bulunuyorsa, bu duruma da dikkat edilmelidir.

Alkol tüketen kişilerde karaciğer zehirlenmesi riski nedeniyle, günlük parasetamol dozunun 2000 mg’ı aşmaması önerilir.

Erişkinlerde uzun süreli yüksek dozlar, karaciğer hasarına yol açma riski taşımaktadır.Gilbert sendromu (kalıtsal bir hastalık) olan kişilerde dikkatli kullanım gerekmektedir.

Glukoz 6 fosfat dehidrogenaz enzimi eksikliği bulunan hastalarda, nadiren hemoliz gelişebilir.Bağırsak tıkanıklığı veya safra kesesi operasyonu geçiren hastaların bu ilacı kullanırken dikkatli olmaları gerekmektedir.

Ciddi enfeksiyon durumlarında parasetamol kullanımı metabolik asidoz riskini artırabilir.

Metabolik asidoz belirtileri:

Derin, hızlı nefes alma.

Mide bulantısı ve kusma.

İştahsızlık.

Baş ağrısı tedavisinde sürekli ağrı kesici kullanımı, kronik baş ağrılarına yol açabilir.

Parasetamol kullanımında deride kızarıklık veya döküntü gibi reaksiyonlar görülebilir; bu durumda doktor ile irtibata geçilmelidir.

Kodein bağımlılık yapabilir; uzun süreli kullanımda doktor gözetiminde alınmalıdır.

GERALGİNE-K Nasıl Kullanılır?

Doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız. Genel olarak yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklar için, günde 1-2 tablet, gerekirse her 4-6 saatte bir alınabilir. 24 saatte 8 tabletten fazla kullanılmamalıdır.

Olası Yan Etkiler Nelerdir?

Olası yan etkiler arasında baş dönmesi, uyku hali, deri döküntüleri, mide bulantısı ve karın ağrısı yer alabilir. Eğer bu belirtilerden herhangi biri gelişirse, doktorunuza başvurunuz.

GERALGİNE-K’nın Saklanması

GERALGİNE-K, 25°C’nin altında, çocukların göremeyeceği ve Erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır. Son kullanma tarihinden sonra kullanmaynız.