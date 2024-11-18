Yemekteyiz Sultan Karagöz kimdir, kaç yaşında? Sultan Karagöz nereli ve ne iş yapıyor?

TV8 ekranlarında hafta içi her gün saat 16.00’da yayınlanan Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmasının yeni haftasında, Sultan Karagöz dikkatleri üzerine çekti. Programın ilk günü yarışan Sultan Karagöz, izleyicilerin merak ettiği isimler arasında yer aldı. Peki, Sultan Karagöz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor ve nereli?

Sultan Karagöz Kimdir?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmasında boy gösteren Sultan Karagöz, 27 yaşında ve bekardır. Aslen Malatyalı olan Karagöz, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında eğitim almış bir isim. Kendisi, mutfağa olan ilgisiyle de tanınıyor. Farklı lezzetleri bir araya getirmeyi sevdiğini belirten Sultan Karagöz, yemek yapmanın kendisi için bir tutku haline geldiğini vurguluyor.

Sultan Karagöz Nereli ve Ne İş Yapıyor?

Sultan Karagöz, Malatyalıdır ve eğitimini Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi üzerine tamamlamıştır. Ancak mutfağa olan ilgisi onu farklı bir alanda öne çıkarmıştır. Kendisinin çeşitli yemekler yapmaya olan yatkınlığı, bu alanda yeni keşifler yapma isteği ile birleşiyor.

Sultan Karagöz Evli Mi?

Sultan Karagöz şu anda bekardır. Yemekteyiz programının 18-22 Kasım 2024 haftasında büyük bir ödül olan 150 bin TL için yarışacak olan Karagöz, bu hafta boyunca birbirinden lezzetli menülerle izleyicilerin karşısına çıkacak.