Türk Hava Yolları Simülatör Teknisyeni Alımı Başlattı: Son Gün 1 Haziran

THY, uçuş emniyetinde kritik rol oynayan simülatör teknisyenleri için yetiştirilmek üzere ve tecrübeli adaylara yönelik istihdam sürecini başlattı. Türk Hava Yolları, uçuş eğitiminde temel öneme sahip simülatörlerin bakım ve işletmesinde görev alacak yeni ekip arkadaşları arıyor. Yetiştirilmek üzere ve tecrübeli adaylara yönelik başlatılan işe alım süreci kapsamında, “Simülatör Teknisyeni” pozisyonunda istihdam sağlanacak.

Başvurular 1 Haziran 2025 Pazar günü saat 23:55’e kadar alınacak. Adayların, belirtilen nitelikleri karşılaması ve gerekli belgeleri eksiksiz şekilde sisteme yüklemesi gerekiyor.

Kimler Başvurabilir?

THY’nin yayımladığı ilana göre, aşağıdaki şartları sağlayan adaylar başvuru yapabiliyor:

T.C. vatandaşı veya mavi kart sahibi olmak,

Vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayabilmek,

Adli sicil veya arşiv kaydı bulunmamak,

Üniversitelerin belirli ön lisans veya lisans programlarından mezun olmak,

İyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak (sınav THY tarafından uygulanacaktır),

THY ve iştiraklerinde aktif olarak çalışmamak ve geçmişte disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olmak.

Uygun Eğitim Alanları:

Ön Lisans:

Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi

Elektronik Haberleşme, Endüstriyel Elektronik

Otomasyon, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi

Mekatronik

Uçak Teknolojisi (Aviyonik), Havacılık Elektrik/Elektroniği

Lisans:

Elektronik Öğretmenliği

Havacılık Elektrik ve Elektroniği

Uçak Elektrik ve Elektroniği

Başvuran adaylardan, 100’lük sistemde en az 65, 4’lük sistemde ise en az 2.50 not ortalaması isteniyor. Yurt dışı mezunlarından ise YÖK denklik belgesi talep ediliyor.

Pozisyon Detayları ve İş Tanımları

THY, iki farklı rol için alım yapacak:

Yetiştirilmek Üzere Yardımcı Teknisyen (0-4 yıl deneyim)

Simülatör Teknisyeni (4 yıl ve üzeri deneyim)

Uçuş Eğitim Başkanlığı bünyesinde görev alacak teknisyenler, uçuş ve kabin simülatörlerinin teknik işletmesinden ve bakımından sorumlu olacak.

Başvuru sırasında sadece bir role başvuru yapılabiliyor. Bu nedenle adayların, tecrübe ve niteliklerine uygun pozisyonu seçmeleri önem taşıyor.

Değerlendirme Süreci Nasıl İşleyecek?

Başvuru yapan adaylar, aşağıdaki aşamalardan geçecek:

Online genel yetenek ve İngilizce sınavı

Video mülakat

Online İngilizce mülakat

Kişilik envanteri

İnsan kaynakları ve teknik mülakatlar

Gerek görülmesi halinde ek değerlendirme araçları da uygulanabilecek. Tüm süreçleri başarıyla tamamlayan adaylar, İstanbul’da çalışmaya başlayacak.

Gerekli Belgeler Nelerdir?

Adaylardan aşağıdaki belgeleri PDF formatında sisteme yüklemeleri isteniyor:

Not dökümü (transkript)

Adli sicil ve arşiv kaydı (e-Devlet’ten, “resmi” kurum seçilerek alınmalı)

SGK tescil ve hizmet dökümü (barkodlu)

THY’de Çalışanları Neler Bekliyor?

Türk Hava Yolları, çalışanlarına kapsamlı sosyal ve ekonomik haklar sunuyor. Bu haklardan bazıları şöyle:

Yıllık 16 maaş

İndirimli yurtiçi/yurtdışı uçak biletleri

Özel sağlık sigortası

Evlilik yardımı

Dil tazminatı

Esnek izin imkanları

Servis imkânı

Psikolojik danışmanlık hizmeti

Eğitim ve gelişim programları

Anlaşmalı otellerde indirimli konaklama

Türk Hava Yolları, çalışan memnuniyetini esas alan insan kaynakları politikası ile dikkat çekiyor. Bu yaklaşımı sayesinde, “Happy Place to Work” araştırmasında “Olağanüstü Çalışan Deneyimi Ödülü”ne layık görüldü. Ayrıca, Forbes’in 2024 yılı “World’s Best Employers” listesinde yer almayı başardı.

Son Başvuru Tarihi

Simülatör teknisyeni olarak kariyer yapmak isteyen adayların başvurularını 1 Haziran 2025 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor. Detaylı bilgi ve başvuru için Türk Hava Yolları’nın resmi kariyer sayfası ziyaret edilebilir.