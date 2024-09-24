Türk Hava Yolları Pakistan Havayolları’nı Satın Alıyor mu? THY’den Açıklama Geldi

Türk Hava Yolları (THY), Pakistan Uluslararası Havayolları’nı satın almak amacıyla görüşmeler yaptığına dair bazı medya organlarında çıkan haberleri yalanladı.

THY, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, bu konuda herhangi bir girişimlerinin olmadığını belirtti.

THY’nin KAP’a yaptığı resmi açıklamada, “Ortaklığımızın bu yönde bir girişimi bulunmamaktadır.” ifadesine yer verildi.

Bunun yanı sıra, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Pakistan Uluslararası Havayolu’nun alınması için yapılan görüşmelerle ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Üstün, “Ortaklığımızın bu yönde bir girişimi bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.” ifadelerini kullandı.

THY’nin bu açıklamaları, kamuoyunda konuya ilişkin ortaya çıkan yanlış bilgilendirmelere netlik kazandırmayı amaçlıyor.

Pakistan’da kaç tane havalimanı var?

akistan’da yaklaşık 150 havalimanı bulunmaktadır ve bu sayı, hem büyük uluslararası havalimanlarını hem de küçük yerel havaalanlarını kapsar. Ülkedeki havalimanları, coğrafi çeşitliliğe ve farklı ulaşım ihtiyaçlarına cevap vermek üzere konumlandırılmıştır.

Başlıca Uluslararası Havalimanları

Karaçi Cinnah Uluslararası Havalimanı: Pakistan’ın en büyük ve en işlek havalimanıdır.

İslamabad Uluslararası Havalimanı: Başkent İslamabad’a hizmet veren önemli bir merkezdir.

Lahor Uluslararası Havalimanı: Ülkenin ikinci büyük şehri Lahor’da yer alır.

Diğer Önemli Havalimanları

Multan Uluslararası Havalimanı

Faysalabad Uluslararası Havalimanı

Skardu Havalimanı: Özellikle doğal manzarasıyla dikkat çeker.

Pakistan’ın geniş toprakları ve zorlu coğrafi yapısı, özellikle dağlık bölgelerde karayolu ulaşımını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, hava yolu ulaşımı birçok bölgede tercih edilen bir seçenek haline gelmiştir. Ülkenin farklı bölgelerinde artan ulaşım ihtiyacı da çok sayıda havalimanının kurulmasını gerekli kılmıştır.