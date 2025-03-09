2025 Yılının İlk İki Ayında Hava Yoluyla 30,4 Milyon Yolcu Seyahat Etti

Hava yolu ulaşımı, 2025 yılının ilk iki ayında da büyük bir hareketlilik gösterdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verileri değerlendirdi ve ocak-şubat döneminde toplam 30 milyon 457 bin 920 yolcuya hizmet verildiğini belirtti.

Hava Yolu Trafiğinde Artış Devam Ediyor

Şubat ayında direkt transit yolcular da dahil olmak üzere toplam 14 milyon 234 bin 345 yolcu hava yolunu kullandı. İç hatlarda 6 milyon 435 bin 916, dış hatlarda ise 7 milyon 792 bin 684 yolcu seyahat etti.

Aynı dönemde, havalimanlarındaki toplam uçak trafiği 323 bin 986’ya ulaştı. Bunun 130 bin 862’si iç hatlarda, 108 bin 690’ı dış hatlarda gerçekleşirken, üst geçişler de dahil edildiğinde toplam rakam 323 bin 986 oldu.

Havalimanlarındaki Yük Taşımacılığı Verileri

Ocak-şubat döneminde 694 bin 727 ton yük taşındı. İç hatlarda 128 bin 885 ton, dış hatlarda ise 565 bin 843 ton yük hareketliliği yaşandı. Sadece şubat ayında 329 bin 139 tonluk bir yük taşınması gerçekleştirildi.

İstanbul Havalimanı Mega Proje Olmaya Devam Ediyor

İstanbul Havalimanı, şubat ayında büyük bir hareketlilik sergiledi. İç hatlarda 7 bin 615, dış hatlarda 29 bin 209 uçak iniş-kalkışı ile toplamda 36 bin 824 uçak hareketi kaydedildi.

Yolcu sayısına baktığımızda, ıç hatlarda 1 milyon 85 bin 129, dış hatlarda ise 4 milyon 606 bin 896 kişi olmak üzere toplamda 5 milyon 692 bin 25 yolcuya hizmet verildi.

Sabiha Gökçen ve Atatürk Havalimanlarındaki Son Durum

Sabiha Gökçen Havalimanı, 2025’in ilk iki ayında toplam 6 milyon 889 bin 838 yolcuya ev sahipliği yaptı. İç hatlarda 2 milyon 863 bin 78, dış hatlarda ise 4 milyon 26 bin 760 yolcuya hizmet sunuldu. İç hatlarda 16 bin 283, dış hatlarda ise 23 bin 700 uçak iniş-kalkışı gerçekleşti.

İstanbul Atatürk Havalimanı ise ticari yolcu uçuşlarına kapalı olmasına rağmen şubat ayında 1.901 uçak hareketine, ilk iki ayda ise 4 bin 182 uçak hareketine ev sahipliği yaptı.

Turizm merkezlerindeki havalimanları, ocak-şubat döneminde toplam 3 milyon 950 bin 528 yolcuya hizmet verdi. Bu yolcuların 2 milyon 416 bin 704’ü iç hatlardan, 1 milyon 533 bin 824’\u00fc ise dış hatlardan seyahat etti.

Bazı önemli turizm noktalarında yolcu sayıları:

İzmir Adnan Menderes Havalimanı : 1 milyon 590 bin 906 yolcu

: 1 milyon 590 bin 906 yolcu Antalya Havalimanı : 1 milyon 948 bin 453 yolcu

: 1 milyon 948 bin 453 yolcu Muğla Dalaman Havalimanı : 151 bin 588 yolcu

: 151 bin 588 yolcu Muğla Milas-Bodrum Havalimanı : 188 bin 569 yolcu

: 188 bin 569 yolcu Gazipaşa Alanya Havalimanı: 71 bin 12 yolcu

2025 yılının ilk iki ayındaki bu hareketlilik, hava yolu ulaşımının her geçen gün daha fazla tercih edildiğini ve sektörün güçlendiğini gösteriyor. Özellikle turizm merkezlerindeki yolcu artışı, yaz aylarına doğru bu rakamların daha da büyüeceğinin sinyalini veriyor.