Trabzon-Tiflis Direkt Uçuşları Başlıyor: Sağlık ve Turizmde Yeni Bir Dönem

Trabzon ile Tiflis arasında direkt uçuşlar başlıyor! Bu hamle, Trabzon’un sağlık turizmi potansiyelini artırmayı hedefliyor. Peki, ilk uçuş ne zaman?

Trabzon ile Gürcistan’ın başkenti Tiflis arasında planlanan direkt uçuşlar için geri sayım başladı. Bu uçuşlar, sadece iki şehir arasındaki turizmi artırmakla kalmayacak, aynı zamanda sağlık, ticaret ve turizm gibi farklı sektörlerde de etkisini gösterecek.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, projeyi titizlikle ele alarak tüm paydaşlarıyla iş birliği içinde hareket ediyor.

Yakın zamanda Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilen toplantıda, Trabzon’un sağlık turizmi alanındaki potansiyelini değerlendirmek ve bu yeni uçuşların fırsatlarını masaya yatırmak için önemli adımlar atıldı. Toplantıya, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) yetkilileri, Ulutour’dan Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu Başkan Yardımcısı Ahsen Aydın ve bölgedeki sağlık kuruluşları ile otel temsilcileri katıldı.

Trabzon’un Sağlık Turizmi İçin Büyük Fırsat

Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Selim, Trabzon’un sağlık turizmi için önemli bir merkez haline gelmesi adına atılan bu adımın şehir için büyük kazanç sağlayacağını vurguladı. Selim, “Bu proje, şehrimizin turizm ve ticaret potansiyelini artıracak. Trabzon, zaten sağlık turizmi konusunda güçlü bir altyapıya sahip. Gürcistan ile kurulacak bu hava köprüsü, hastaneler, oteller ve ticaret merkezleri için yeni fırsatlar yaratacak,” dedi.

Gerçekten de Trabzon, son yıllarda hem yerel hem de uluslararası sağlık turizmi alanında önemli adımlar atıyor. Gürcistan ile bu doğrudan uçuşlar, iki ülke arasındaki turizmi canlandırmakla kalmayacak, aynı zamanda iş dünyasında da yeni iş birliklerinin önünü açacak.

İlk Uçuş Ne Zaman?

Trabzon-Tiflis direkt uçuşlarının başlaması için artık son hazırlıklar yapılıyor. Ekim ayı başında planlanan ilk uçuş, şehre ve bölgeye ekonomik anlamda önemli katkılar sağlayacak. Gürcistan ile Trabzon arasındaki bu uçuş hattı, iki ülke vatandaşları için de büyük bir kolaylık sunacak.

Bu yeni gelişme, özellikle sağlık turizmiyle ilgilenenler için mükemmel bir fırsat. Gürcistan’dan gelen hastalar, Trabzon’un sağlık hizmetlerinden kolayca faydalanabilecek ve bu da bölgedeki otel ve sağlık sektörünü canlandıracak.

İş Birliği ve Gelecek Hedefleri

Toplantıda konuşulan bir diğer önemli nokta, tüm paydaşların bu projede el birliğiyle çalışacak olmalarıydı. Sağlık kuruluşları, oteller ve ticaret merkezleri, Trabzon’un bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmesi için birlikte çalışacaklarını belirttiler. Büyükşehir Belediyesi de projeye tam destek veriyor.

Selim’in dediği gibi: “Bu projeyi sadece bir uçuş olarak değil, Trabzon’un geleceğine yapılmış bir yatırım olarak görüyoruz.”

Trabzon-Tiflis uçuşları, yalnızca şehir için değil, aynı zamanda bölgedeki sağlık turizmi sektörünün de uluslararası arenada daha fazla tanınmasına katkıda bulunacak. Tiflis’ten gelecek turistler ve hastalar, Trabzon’un yüksek kalitedeki sağlık hizmetlerinden ve turistik potansiyelinden faydalanabilecekler.